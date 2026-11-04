Unterföhring (ots) -4. November 2026. Ein super Deal fürs Publikum: Am dritten Adventssonntag, dem 13. Dezember 2026, zocken unter anderem die Schauspielerinnen Annette und Caro Frier und Twitch-Streamer Knossi in "Deal or No Deal - Das Promi-Spezial" um Gewinne fürs Publikum. In der Prime-Time-Ausgabe der SAT.1-Gameshow mit Jörg Pilawa werden vier Runden gespielt. Pro Runde geht es um bis zu 100.000 Euro für das Publikum. Beweisen die Frier-Schwestern ein glückliches Händchen und wählen aus 22 Koffern mit unterschiedlichen Gewinnsummen zwischen einem Cent und 100.000 Euro den Richtigen? Zeigt Streamer Knossi Nervenstärke, lässt er sich auf einen Deal mit dem Banker ein - oder verzockt er sich?Mehr Deals, mehr Koffer und mehr Pilawa gibt es schon einen Tag später: Ab Montag, 14. Dezember 2026 zeigt SAT.1 "Deal or No Deal" immer montags bis freitags um 19:00 Uhr.So funktioniert "Deal or No Deal":22 Koffer. 22 versteckte Gewinnsummen zwischen einem Cent und 100.000 Euro. Zu Beginn jeder Folge wählt die Kandidatin oder der Kandidat einen Koffer aus. Die übrigen 21 Koffer werden nach und nach geöffnet. Je mehr kleine Beträge aus dem Spiel ausscheiden, desto größer ist die Chance auf eine hohe Gewinnsumme im eigenen Koffer - und umgekehrt. Nach jeder Spielrunde macht die Bank ein sicheres Angebot im Tausch für den ausgewählten Koffer. Wird es angenommen, endet das Spiel sofort. Sonst wird weitergezockt, bis nur noch ein Koffer übrigbleibt."Deal or No Deal" ist eine Produktion von Banijay Productions Germany. Die Aufzeichung für das Promi-Spezial ist am 28. November in Köln. Wer dabei sein möchte, kann sich hier (https://www.myshow-talents.de/deal-or-no-deal-promispecial) bewerben."Deal or No Deal - Das Promi-Spezial" - am Sonntag, 13. Dezember 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und streamen auf Joyn"Deal or No Deal" - ab 14. Dezember 2026, immer montags bis freitags, um 19:00 Uhr in SAT.1 und streamen auf JoynPressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzTel: +49 (0) 89 95 07 - 1154Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingIsabella ToennesTel: +49 (0) 89 95 07 - 1172Isabella.Toennes@ProSiebenSat1.comSAT.1Ein Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6384055