Die Infineon-Aktie erholt sich vom Kursrutsch der Vorwoche. Am vergangenen Freitag verlor sie im Sog des schwachen Intel-Ausblicks 6,72% und schloss bei 50,78 €. Am Dienstag legte sie um 2,4% zu, am selben Tag gab Infineon eine Technologievereinbarung mit Qualcomm für zentrale Fahrzeugcomputer bekannt. Außerdem kommt der Konzern mit seinen GaN-Leistungshalbleitern voran. Am kommenden Dienstag legt der Münchner Konzern seine Jahreszahlen vor. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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