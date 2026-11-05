Der KI-Hype der letzten Monate legt eine erwartete Bremsung hin und wirft die gesamte Software-Branche spürbar aus der Bahn! Nach einem schier unaufhaltsamen Höhenflug macht sich an der Wall Street Ernüchterung breit, da die extrem hohen Bewertungen der Tech-Giganten immer schwerer durch reale Umsatzsprünge zu rechtfertigen sind. Diese plötzliche Wachstumsskepsis zieht Schwergewichte wie ServiceNow und Oracle tief in die roten Zahlen, weil Anleger Gewinne mitnehmen und das Vertrauen in kurzfristige KI-Monetarisierungen schwindet. Doch während die US-Pioniere im Sinkflug stecken, entbrennt an anderer Stelle eine hochspannende Aufholjagd. Der europäische Software-Riese SAP glänzt in diesem stürmischen Umfeld als Fels in der Brandung, da seine tief in den Geschäftsalltag integrierten Cloud-Lösungen verlässliche Rekordumsätze einfahren. Gleichzeitig sorgt der Small-Cap-Spezialist Aspermont für eine echte Überraschung und zieht mit einer rasanten operativen Transformation das Interesse neuer Investoren auf sich. Diese Zweiteilung des Marktes zeigt deutlich, dass Anleger zwischen vagen Versprechungen und profitabler Substanz unterscheiden müssen. Der Software-Sektor ordnet sich völlig neu, wir spitzen den Bleistift und rechnen nach.
Enthaltene Werte: AU000000ASP3,DE0007164600,US81762P1021,US68389X1054Den vollständigen Artikel lesen ...
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