Die Moderna-Aktie notiert nach einem kräftigen Kurssprung von +13% gestern, bei 258,38 US$. Damit erreicht der Titel eine wichtige Widerstandszone, während RSI und MACD widersprüchliche Signale liefern: Bullische Crossovers treffen auf bärische Divergenzen. Kann die Rally trotzdem weitergehen? Chartanalyse zu Moderna Die Moderna-Aktie hat ihren steilen Aufwärtstrend fortgesetzt und die Unterstützungszone zwischen etwa 220 und 240 US$ erneut bestätigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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