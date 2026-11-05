Edelmetallrallye nach US-Wahl: Goldpreis schießt über 4.100 USD-Marke

Anzeige / Werbung

Goldpreis springt nach dem US-Wahlsieg der Demokraten um 3%: Dollar- und Renditerückgang treiben die Rallye - jetzt rückt der Arbeitsmarktbericht als nächster potenzieller Wendepunkt in den Fokus.

Ein markanter Rücksetzer des US-Dollar-Index auf ein Fünf-Wochen-Tief bei 101,2 Punkten und ein Einbruch der Rohölpreise um über acht Prozent haben den Edelmetallen die stärkste Sitzung seit Mitte August beschert. Im Zuge der US-Midterms sprang Gold dynamisch zurück über die psychologische Schwelle bis auf über 4.100 US-Dollar je Unze, während Silber über die Marke von 52 US-Dollar kletterte und Platinmetalle kräftig anzogen.

Ob dieser Kurssprung den Beginn einer nachhaltigen Trendwende markiert oder sich als temporäre Erleichterungsrallye erweist, entscheidet sich unmittelbar mit dem anstehenden US-Arbeitsmarktbericht und den Zinssignalen der Federal Reserve. Welche kritischen Weichenstellungen beim Dollar-Index und beim historischen 2011er-Silberhoch jetzt über das weitere Potenzial entscheiden, zeigt die vollständige Analyse.

Jetzt mehr erfahren:

Goldpreis über 4.100 USD: US-Wahl löst Edelmetallrallye aus

Keine Rohstoff-News von Goldinvest.de mehr verpassen!

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,CA8606471065,CA38171A2092,CA98980T1049,CA78109M2067