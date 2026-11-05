FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter den Aktionären von Hochtief hat sich die erste Aufregung wegen vorgelegter Quartalszahlen am Donnerstagnachmittag wieder gelegt. Auf einen ersten Kursrutsch um bis zu 9 Prozent, der die Aktien mit 331,80 Euro bis nah an ihr Jahrestief von Anfang Januar führte, reduzierte sich der Abschlag zuletzt wieder deutlich auf weniger als ein Prozent. Mit 360,60 Euro lag der Kurs wieder am unteren Ende der morgendlichen Spanne.

Der Baukonzern hat auch im dritten Quartal mit kräftig anziehenden Umsatz- und Ergebniskennziffern vom KI-Boom profitiert. Das erst im Sommer angehobene Gewinnziel bestätigte das Dax -Unternehmen, das seit Sommer 2025 lange Zeit als Profiteur des Baus von Rechenzentren gehandelt wurde.

Anleger reagieren derzeit auf den KI-Megatrend jedoch sehr sensibel. Er bekommt seit einiger Zeit einen Dämpfer aus Sorge vor Übertreibungen, der seit dem Rekordhoch im Mai auch die Hochtief-Aktien erfasst hat. Hinzu kommt neuerdings das Ergebnis der US-Zwischenwahlen. Anleger fürchten, mit stärkerer Macht der Demokraten könnte die Regulierung im KI-Bereich anziehen./tih/he