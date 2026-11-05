Zum Wochenschluss wartet ein Datenpunkt, der die Zinserwartungen am Markt kräftig verschieben könnte.Zum Wochenfinale steht der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober im Mittelpunkt. Er kann die Zinsfantasie am Markt neu befeuern, aber auch dämpfen. Schon am Morgen legen Daimler Truck, die British-Airways-Mutter IAG und Amadeus IT ihre Zahlen zum dritten Quartal vor, dazu kommt die deutsche Industrieproduktion für September. Am Nachmittag folgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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