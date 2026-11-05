Original-Research: FACC AG - von Montega AG



05.11.2026 / 15:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu FACC AG Unternehmen: FACC AG ISIN: AT00000FACC2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.11.2026 Kursziel: 22,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Mustafa Hadir

Q3-Preview: Starkes Umsatzquartal erwartet; EBIT-Schätzung leicht auf Guidance-Mitte gesenkt



Entwicklungsgeschäft bestimmt die Marge: FACC berichtet am 11.11. die Zahlen zum Q3. Wir erwarten ein sehr starkes Umsatzquartal (~270 Mio. EUR, +27% yoy) mit Wachstum in allen drei Divisionen und eine Marge klar über dem schwachen Vorjahresquartal. Unsere Umsatzschätzung für 2026 belassen wir bei 1.104,2 Mio. EUR (+12,2% yoy), die EBIT-Schätzung senken wir von 67,9 auf 64,0 Mio. EUR (Marge 5,8% nach 6,1%). Hintergrund ist, dass wir im zweiten Halbjahr weniger margenstarke Entwicklungsleistungen unterstellen. Diese werden projektbezogen abgerechnet und können sich zeitlich verschieben.



Q3 gegen eine sehr niedrige Basis: Das Q3/25 war mit 213,0 Mio. EUR Umsatz und 3,1 Mio. EUR EBIT (Marge 1,5%) das schwächste Quartal des Vorjahres. Mit dem planmäßigen Ratenhochlauf der A320-Familie rechnen wir im Q3/26 mit ~270 Mio. EUR Umsatz (+26,8% yoy) und einem EBIT von ~13,8 Mio. EUR (Marge 5,1%). Gegenüber dem Q2 (268,2 Mio. EUR, Marge 5,9%) wäre das umsatzseitig eine leichte Steigerung (+0,7% qoq) bei saisonal typisch niedrigerer Marge (EBIT -12,0% qoq): Neben den Werksferien dürften weniger margenstarke Entwicklungsleistungen die Marge belasten.



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Fazit: Die Aktie hat seit dem Hoch im Juli ~33% verloren und preist die Airbus-Sorgen aus unserer Sicht deutlich stärker ein, als sie sich in den Zahlen von FACC niederschlagen werden. Das Q3 dürfte mit ~27% Umsatzwachstum und einem mehr als vervierfachten EBIT die operative Dynamik bestätigen. Bei einem KGV von 13,0x für 2026e und 10,1x für 2027e bestätigen wir unser Rating Kaufen mit einem Kursziel von 22,00 EUR (DCF, Kurspotenzial 67%).



Segmente: Wir erwarten in allen drei Divisionen ein deutliches Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal. Aerostructures dürfte mit ~4% Marge (Q3/25: 1,9%) von Skaleneffekten profitieren, während die Fastener-Belastung planmäßig erst bis zum Q3 2027 ausläuft. Cabin Interiors sollte nach einem negativen Q3/25 (Marge -2,4%) mit ~4,8% den größten Sprung zeigen, getragen vom Volumen auf der A320-Familie und den Inflationsklauseln in den Langfristverträgen. Engines & Nacelles bleibt nach neun Monaten mit ~9% die margenstärkste Division, liegt im Q3 mit ~8% aber unter dem Vorjahresquartal (10,7%) und dem H1-Niveau (9,7%), da ein geringeres Entwicklungsvolumen Umsatz und Marge des Quartals belastet.



Airbus produziert weiter auf Rate: Airbus hat im Q3 nur 196 Maschinen ausgeliefert (Juli 67, August 57, September 72), hält aber am Jahresziel von ~870 Auslieferungen fest. Das impliziert ~323 Auslieferungen im Q4 nach 286 im Vorjahresquartal. Für FACC ist allerdings nicht die Auslieferung entscheidend, sondern die Produktionsrate: Engpass sind vor allem die Triebwerke, die erst am Ende der Endmontage angebaut werden. Airbus fertigt die Flugzeuge daher weiter und stellt sie bis zur Triebwerkslieferung ab. Die Komponenten von FACC sind zu diesem Zeitpunkt bereits geliefert und umsatzwirksam. Ein Risiko sehen wir erst, wenn Airbus die Produktionsraten an die Triebwerksverfügbarkeit anpasst, etwa weil ab 2027 keine Flugzeuge ohne Triebwerke mehr gebaut werden sollen.



x-read Hexcel: Materialnachfrage bestätigt den Hochlauf. Hexcel, als Lieferant von Kohlefaser, Prepregs und Wabenkernen die Vorstufe von FACC in der Composite-Kette, hat im Q3 im zivilen Luftfahrtgeschäft den Umsatz um 20,5% yoy auf 330,3 Mio. USD gesteigert, mit Wachstum auf A350, 787, A320 und 737 MAX, und die Jahresprognose bestätigt. Da Vormaterial ein bis zwei Quartale vor der Komponentenfertigung abgerufen wird, ist das ein verlässlicher Indikator dafür, dass die OEMs ihre Ratenpläne operativ umsetzen. Bei der Übertragung auf FACC sind zwei Einschränkungen zu beachten: Das Wachstum von Hexcel ist widebody-lastig (A350 und 787 verbauen je Flugzeug ein Vielfaches an Composite-Material), während FACC zu 37% an der A320-Familie hängt, und ein Teil des Anstiegs geht auf die schwache Vorjahresbasis zurück. Für FACC ist Hexcel damit ein Signal für die Richtung, nicht für das Niveau. Die Richtung ist eindeutig positiv.



Guidance erreichbar, Marge in der Mitte: Die Guidance (Umsatz +10 bis 15%, EBIT-Marge 5,25 bis 6,25%) halten wir für gut abgesichert. Umsatzseitig deutet der Q3-Verlauf auf die obere Hälfte. Wir belassen unsere Schätzung dennoch bei 1.104,2 Mio. EUR (+12,2% yoy), um einen Puffer für mögliche Anpassungen der Produktionsraten bei Airbus zu halten. Ergebnisseitig rechnen wir mit der Mitte der Spanne: Unser EBIT von 64,0 Mio. EUR (zuvor 67,9 Mio. EUR) verlangt im Q4 ~24,9 Mio. EUR bei 307,9 Mio. EUR Umsatz (+7,4% yoy), also eine Marge von ~8,1% nach 7,3% im Q4/25. Das ist mit dem Volumenanstieg und den laufenden CORE-Effekten gut erreichbar. Das EPS 2026e sinkt auf 1,01 EUR (zuvor 1,09 EUR). Für 2027e (Umsatz 1.201,5 Mio. EUR, EBIT-Marge 7,4%) und 2028e sehen wir keinen Anpassungsbedarf: Der Ratenhochlauf ist durch die Auftragsbücher von Airbus und Boeing auf Rekordniveau unterlegt.



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