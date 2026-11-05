MVV Trading und Solarcomplex haben einen Hybrid-PPA für einen Solarpark mit Batteriespeicher bei Tengen abgeschlossen. Der Vertrag sichert die Vermarktung des Solarstroms zum Festpreis für fünf Jahre. MVV Trading und Solarcomplex haben einen fünfjährigen Hybrid-PPA für Photovoltaik und Batteriespeicher im Co-Location-Projekt Kaltes Brünnele bei Tengen abgeschlossen. Der Stromabnahmevertrag kombiniere eine Photovoltaikanlage mit 4,5 MWp und einen Batteriespeicher mit 3,6 MW Leistung und 7,2 MWh Kapazität, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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