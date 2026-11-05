Mitteilung der FINEXITY AG: NuWays und GBC bestätigen Kursziele nach Capital Markets Day und 9M-Zahlen, Aktiensplit berücksichtigt Die FINEXITY AG (ISIN: DE000A40ET88, WKN: A40ET8) gibt bekannt, dass die Analysehäuser NuWays AG und GBC AG aktualisierte Research-Studien zur Gesellschaft veröffentlicht haben. Beide Analysten nehmen den ersten Capital Markets Day und die vorläufigen 9M-Zahlen 2026 zum Anlass für ein Update. Beide Häuser haben ihre Kursziele im Wesentlichen unverändert gelassen und dabei den im Oktober 2026 umgesetzten Aktiensplit im Verhältnis 1:4 berücksichtigt. NuWays AG: BUY, Kursziel bestätigtNuWays hat sein Update am 3. November 2026 veröffentlicht. Der Analyst bestätigt das Rating BUY und das Kursziel von 16,00 EUR, unter Berücksichtigung des 1:4 Aktiensplits. Aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH