VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 06
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-05
|IE00BF541XXX
|464000.000
|63515923.15
|136.8878
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-05
|IE00BF540XXX
|754000.000
|55880900.48
|74.1126
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-05
|IE00BQQP9XXX
|44200000.000
|4303544085.05
|97.3653
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-11-05
|IE00BDFBTXXX
|36875000.000
|2159197619.75
|58.5545
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-11-05
|IE00BYWQWXXX
|9850000.000
|675998193.52
|68.6293
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-05
|IE00BQQP9XXX
|12100000.000
|1176168089.22
|97.2040
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-11-05
|IE00BDS67XXX
|3448000.000
|238343293.50
|69.1251
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-05
|IE00BQQP9XXX
|5650000.000
|402938893.60
|71.3166
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-05
|IE00BL0BMXXX
|4350000.000
|164405981.43
|37.7945
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-05
|IE00BMC38XXX
|87650000.000
|7093558588.45
|80.9305
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-11-05
|IE00BMDH1XXX
|12400000.000
|92674878.55
|7.4738
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-11-05
|IE00BMDKNXXX
|45650000.000
|419850118.34
|9.1972
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-11-05
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7472439.28
|15.8988
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-11-05
|IE0002PG6XXX
|86900000.000
|888218783.47
|10.2212
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-11-05
|IE0005B8WXXX
|730000.000
|16054635.20
|21.9927
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-11-05
|IE000YU9KXXX
|21790000.000
|1373822731.28
|63.0483
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-11-05
|IE000B9PQXXX
|870000.000
|24395576.02
|28.0409
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-11-05
|IE0001J5AXXX
|735000.000
|21315783.78
|29.0011
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-11-05
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|15081780.60
|20.9469
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-11-05
|IE000M7V9XXX
|42120000.000
|1665253818.18
|39.5359
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-11-05
|IE000NXF8XXX
|9170000.000
|259505944.76
|28.2994
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-11-05
|IE000YYE6XXX
|114350000.000
|6171467893.21
|53.9700
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-05
|IE000J6CHXXX
|2774000.000
|67863120.30
|24.4640
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-05
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|43196623.62
|27.8688
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-11-05
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|13787528.65
|27.0344
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-11-05
|IE0007Y8YXXX
|30400000.000
|703088292.02
|23.1279
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-11-05
|IE000QYDXXXX
|1550000.000
|33019404.47
|21.3028
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-11-05
|IE000YYVSXXX
|5250000.000
|78505274.37
|14.9534
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-11-05
|IE000GLK5XXX
|400000.000
|7485460.78
|18.7137
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-05
|IE000TS4BXXX
|200000.000
|3650740.31
|18.2537
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