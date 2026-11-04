VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 04
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-03
|IE00BF541XXX
|464000.000
|63376995.19
|136.5884
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-03
|IE00BF540XXX
|754000.000
|55573602.10
|73.7050
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-03
|IE00BQQP9XXX
|44250000.000
|3889610860.21
|87.9008
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-11-03
|IE00BDFBTXXX
|36875000.000
|2054279975.78
|55.7093
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-11-03
|IE00BYWQWXXX
|9850000.000
|630971875.25
|64.0581
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-03
|IE00BQQP9XXX
|12100000.000
|1062212011.18
|87.7861
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-11-03
|IE00BDS67XXX
|3448000.000
|236230048.05
|68.5122
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-03
|IE00BQQP9XXX
|5650000.000
|396751525.22
|70.2215
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-03
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|168339351.81
|37.8291
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-03
|IE00BMC38XXX
|87400000.000
|8311153074.59
|95.0933
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-11-03
|IE00BMDH1XXX
|12400000.000
|94757051.44
|7.6417
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-11-03
|IE00BMDKNXXX
|45350000.000
|467343359.82
|10.3053
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-11-03
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7182116.89
|15.2811
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-11-03
|IE0002PG6XXX
|86900000.000
|853238623.30
|9.8186
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-11-03
|IE0005B8WXXX
|730000.000
|15884344.32
|21.7594
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-11-03
|IE000YU9KXXX
|21790000.000
|1521241799.71
|69.8138
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-11-03
|IE000B9PQXXX
|870000.000
|24926827.81
|28.6515
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-11-03
|IE0001J5AXXX
|735000.000
|20878465.13
|28.4061
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-11-03
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|14412115.13
|20.0168
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-11-03
|IE000M7V9XXX
|42120000.000
|1765914575.69
|41.9258
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-11-03
|IE000NXF8XXX
|9170000.000
|287140833.58
|31.3131
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-11-03
|IE000YYE6XXX
|114550000.000
|6681474582.80
|58.3280
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-03
|IE000J6CHXXX
|2774000.000
|67587536.90
|24.3646
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-03
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42914817.32
|27.6870
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-11-03
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|13692850.85
|26.8487
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-11-03
|IE0007Y8YXXX
|30350000.000
|743534599.27
|24.4987
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-11-03
|IE000QYDXXXX
|1450000.000
|30171931.30
|20.8082
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-11-03
|IE000YYVSXXX
|5250000.000
|84566459.19
|16.1079
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-11-03
|IE000GLK5XXX
|400000.000
|7376495.19
|18.4412
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-03
|IE000TS4BXXX
|200000.000
|3237080.94
|16.1854
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