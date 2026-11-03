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VG

WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
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PR Newswire
03.11.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 03

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2026-11-02IE00BF541XXX464000.00063499039.11136.8514
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-11-02IE00BF540XXX754000.00055566739.2173.6959
VanEck Gold Miners UCITS ETF2026-11-02IE00BQQP9XXX44100000.0003941853982.8089.3844
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2026-11-02IE00BDFBTXXX36825000.0002082835950.9456.5604
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2026-11-02IE00BYWQWXXX9900000.000634381283.3564.0789
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2026-11-02IE00BQQP9XXX12100000.0001080783175.4689.3209
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2026-11-02IE00BDS67XXX3448000.000236650424.0468.6341
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2026-11-02IE00BQQP9XXX5650000.000397525896.1570.3586
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2026-11-02IE00BL0BMXXX4450000.000167752581.8237.6972
VanEck Semiconductor UCITS ETF2026-11-02IE00BMC38XXX87350000.0008127228652.5293.0421
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2026-11-02IE00BMDH1XXX12400000.00093696564.367.5562
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2026-11-02IE00BMDKNXXX45100000.000432691591.959.5940
VanEck New China UCITS ETF2026-11-02IE0000H44XXX470000.0007146045.1115.2044
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-11-02IE0002PG6XXX86900000.000865597293.169.9608
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2026-11-02IE0005B8WXXX730000.00016070890.9822.0149
VanEck Space Innovators UCITS ETF2026-11-02IE000YU9KXXX21790000.0001494366584.9368.5804
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2026-11-02IE000B9PQXXX870000.00024732753.7828.4285
VanEck Circular Economy UCITS ETF2026-11-02IE0001J5AXXX735000.00021013121.5328.5893
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-11-02IE0005TF9XXX720000.00014398730.8619.9982
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2026-11-02IE000M7V9XXX42120000.0001767617167.5841.9662
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2026-11-02IE000NXF8XXX9220000.000291917134.2531.6613
VANECK DEFENSE UCITS ETF2026-11-02IE000YYE6XXX114650000.0006690800598.8258.3585
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-11-02IE000J6CHXXX2774000.00067567723.7624.3575
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2026-11-02IE0007I99XXX1550000.00042885821.1627.6683
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2026-11-02IE000SBU1XXX510000.00013785549.8627.0305
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-11-02IE0007Y8YXXX30350000.000737083345.2824.2861
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-11-02IE000QYDXXXX1450000.00030376799.5020.9495
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF2026-11-02IE000YYVSXXX5250000.00084159108.0716.0303
VanEck Agribusiness UCITS ETF2026-11-02IE000GLK5XXX400000.0007423039.4318.5576
VanEck China Semiconductor UCITS ETF2026-11-02IE000TS4BXXX200000.0003469205.5117.3460
© 2026 PR Newswire
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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