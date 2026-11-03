VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 03
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-02
|IE00BF541XXX
|464000.000
|63499039.11
|136.8514
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-02
|IE00BF540XXX
|754000.000
|55566739.21
|73.6959
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-02
|IE00BQQP9XXX
|44100000.000
|3941853982.80
|89.3844
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-11-02
|IE00BDFBTXXX
|36825000.000
|2082835950.94
|56.5604
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-11-02
|IE00BYWQWXXX
|9900000.000
|634381283.35
|64.0789
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-02
|IE00BQQP9XXX
|12100000.000
|1080783175.46
|89.3209
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-11-02
|IE00BDS67XXX
|3448000.000
|236650424.04
|68.6341
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-02
|IE00BQQP9XXX
|5650000.000
|397525896.15
|70.3586
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-02
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|167752581.82
|37.6972
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-02
|IE00BMC38XXX
|87350000.000
|8127228652.52
|93.0421
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-11-02
|IE00BMDH1XXX
|12400000.000
|93696564.36
|7.5562
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-11-02
|IE00BMDKNXXX
|45100000.000
|432691591.95
|9.5940
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-11-02
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7146045.11
|15.2044
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-11-02
|IE0002PG6XXX
|86900000.000
|865597293.16
|9.9608
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-11-02
|IE0005B8WXXX
|730000.000
|16070890.98
|22.0149
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-11-02
|IE000YU9KXXX
|21790000.000
|1494366584.93
|68.5804
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-11-02
|IE000B9PQXXX
|870000.000
|24732753.78
|28.4285
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-11-02
|IE0001J5AXXX
|735000.000
|21013121.53
|28.5893
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-11-02
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|14398730.86
|19.9982
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-11-02
|IE000M7V9XXX
|42120000.000
|1767617167.58
|41.9662
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-11-02
|IE000NXF8XXX
|9220000.000
|291917134.25
|31.6613
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-11-02
|IE000YYE6XXX
|114650000.000
|6690800598.82
|58.3585
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-02
|IE000J6CHXXX
|2774000.000
|67567723.76
|24.3575
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-02
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42885821.16
|27.6683
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-11-02
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|13785549.86
|27.0305
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-11-02
|IE0007Y8YXXX
|30350000.000
|737083345.28
|24.2861
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-11-02
|IE000QYDXXXX
|1450000.000
|30376799.50
|20.9495
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-11-02
|IE000YYVSXXX
|5250000.000
|84159108.07
|16.0303
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-11-02
|IE000GLK5XXX
|400000.000
|7423039.43
|18.5576
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-02
|IE000TS4BXXX
|200000.000
|3469205.51
|17.3460
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