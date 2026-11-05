VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 05
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-04
|IE00BF541XXX
|464000.000
|63474209.59
|136.7979
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-04
|IE00BF540XXX
|754000.000
|55899541.27
|74.1373
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-04
|IE00BQQP9XXX
|44400000.000
|4218562565.39
|95.0127
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-11-04
|IE00BDFBTXXX
|36875000.000
|2135162752.61
|57.9027
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-11-04
|IE00BYWQWXXX
|9850000.000
|647937524.99
|65.7805
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-04
|IE00BQQP9XXX
|12100000.000
|1146174612.15
|94.7252
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-11-04
|IE00BDS67XXX
|3448000.000
|237570317.70
|68.9009
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-04
|IE00BQQP9XXX
|5650000.000
|411899339.37
|72.9025
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-04
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|170277832.37
|38.2647
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-04
|IE00BMC38XXX
|87550000.000
|8084755351.69
|92.3444
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-11-04
|IE00BMDH1XXX
|12400000.000
|97044236.40
|7.8261
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-11-04
|IE00BMDKNXXX
|45650000.000
|462216465.28
|10.1252
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-11-04
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7330404.82
|15.5966
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-11-04
|IE0002PG6XXX
|86900000.000
|878718361.96
|10.1118
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-11-04
|IE0005B8WXXX
|730000.000
|16181713.64
|22.1667
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-11-04
|IE000YU9KXXX
|21790000.000
|1472334851.55
|67.5693
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-11-04
|IE000B9PQXXX
|870000.000
|25617123.67
|29.4450
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-11-04
|IE0001J5AXXX
|735000.000
|21292109.91
|28.9689
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-11-04
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|15409599.58
|21.4022
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-11-04
|IE000M7V9XXX
|42120000.000
|1738929191.18
|41.2851
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-11-04
|IE000NXF8XXX
|9170000.000
|272759313.20
|29.7447
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-11-04
|IE000YYE6XXX
|114550000.000
|6491906227.95
|56.6731
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-04
|IE000J6CHXXX
|2774000.000
|68006461.20
|24.5157
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-04
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|44331670.31
|28.6011
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-11-04
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|14084861.96
|27.6174
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-11-04
|IE0007Y8YXXX
|30350000.000
|744521057.71
|24.5312
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-11-04
|IE000QYDXXXX
|1550000.000
|33001635.89
|21.2914
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-11-04
|IE000YYVSXXX
|5250000.000
|82200089.28
|15.6572
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-11-04
|IE000GLK5XXX
|400000.000
|7520970.36
|18.8024
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-04
|IE000TS4BXXX
|200000.000
|3602095.32
|18.0105
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