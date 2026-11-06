© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa - dpa-BildfunkDie Wall Street erlebt den heftigsten Tech-Tag seit Jahren, in Asien greift die Börse zur Notbremse. Doch ein Index hält erstaunlich gut dagegen. Und heute Nachmittag wartet die Zahl, die alles drehen kann.
Enthaltene Werte: US0079031078,US67066G1040,US7960502018,US8740391003,DE0008469XXX,EU0009652XXX,EU0001458XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,NL0009805522,US78392B1070,KRD020020XXX,XC0007924XXX,DE000DTR0CK8,US21873S1087Den vollständigen Artikel lesen
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