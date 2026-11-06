Köln (ots) -Einer gegen alle. Alle gegen Raab.Deutschland hat Millionen Bundestrainer. Und mindestens genauso viele Menschen, die glauben, sie könnten Stefan Raab schlagen. 2027 wird es endlich Zeit, das zu beweisen.Nach unzähligen Duellen gegen Spitzensportler, Olympiasieger und andere vermeintlich unschlagbare Gegner stellt sich Stefan Raab seiner bislang größten Herausforderung: allen!Mit "Raab gegen alle" startet RTL eine neue große Eventshow am Samstagabend, in der sich Stefan Raab gleich 100 Gegnerinnen und Gegnern stellt. Dafür werden keine Allrounder gesucht, sondern die Kandidaten ergattern mit etwas Glück ein Duell gegen Stefan, in dem sie ihre Stärke ausspielen können. Unterstützt von einem prominenten Teamkapitän wollen sie in spektakulären Spielen, außergewöhnlichen Challenges und knallharten Duellen schaffen, woran schon viele gescheitert sind: Raab besiegen.Inga Leschek, CCO RTL Deutschland: "Gefühlt sitzt in jedem deutschen Wohnzimmer mindestens ein Mensch, der denkt: 'Den Raab schlage ich ganz locker.' Mit 'Raab gegen alle' machen wir daraus eine Samstagabendshow. 100 Herausforderinnen und Herausforderer bekommen die Chance, Stefan Raab bestenfalls in ihrer Paradedisziplin zu schlagen. Das Problem für alle Beteiligten: Stefan ist fest davon überzeugt, dass auch 100 Gegner für ihn noch kein Grund zur Beunruhigung sind. Auf genau diesen Größenwahn mit Unterhaltungswert freuen wir uns."Und auch darüber hinaus gibt Stefan Raab 2027 bei RTL wieder Vollgas. Nach dem Gewinn des Deutschen Fernsehpreises geht die Erfolgsshow "Wer weiß wie wann was war?" zusammen mit Barbara Schöneberger mit neuen Folgen weiter. Auch die "Jetski Star WM" kehrt 2027 mit einer neuen Ausgabe zurück.Zudem bleibt die "Stefan Raab Show" ein fester Bestandteil des RTL-Programms. Für 2027 sind neue Ausgaben der Personality-Show auf dem Donnerstag-Late-Night-Platz geplant.Bewerbungen für "Raab gegen alle" sind ab sofort unter raab-casting.de möglich.Tickets für "Raab gegen alle" sind ab sofort unter raab-tickets.de erhältlich.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:André Piefenbrink | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-72348 | Andre.Piefenbrink@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6385397