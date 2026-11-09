Nvidia-Affäre | Berkshire: Rückkäufe! | Take-Two: Entscheidung! | Allianz: Einstieg?
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|12:23
|Vor den Q3-Zahlen: Allianz wieder Analysten-Top-Pick: Über 50% Kurspotenzial winken
|© Foto: Armin Weigel - dpaBerenberg macht die Allianz zum Top-Pick unter Europas Versicherern. Das Kursziel von 684 Euro verspricht über 50 Prozent Luft nach oben, schon die Q3-Zahlen am 12. November...
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|11:54
|Nvidia-Affäre | Berkshire: Rückkäufe! | Take-Two: Entscheidung! | Allianz: Einstieg?
|Nvidia-Affäre | Berkshire: Rückkäufe! | Take-Two: Entscheidung! | Allianz: Einstieg
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|10:38
|Allianz vor Zahlen unter Druck: Was Anleger jetzt prüfen
|09:06
|BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy'
|HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Das Papier ist jetzt wieder ein "Top Pick" von Analyst Michael...
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|09:02
|Allianz: Drohendes Gewinnminus stellt die Kursfrage neu
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:06
|Greg Abel steps up buybacks, Berkshire cash falls to USD 356.9 billion: Berkshire Hathaway cash reserves fell ...
|11:54
|Nvidia-Affäre | Berkshire: Rückkäufe! | Take-Two: Entscheidung! | Allianz: Einstieg?
|Nvidia-Affäre | Berkshire: Rückkäufe! | Take-Two: Entscheidung! | Allianz: Einstieg
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|11:29
|Berkshire Hathaway legt Quartalszahlen vor
|11:28
|Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Just Plowed $27 Million Into a Virtual Monopoly (No, Not Alphabet!)
|11:10
|BERKSHIRE HATHAWAY INC - 8-K, Current Report
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:27
|Nvidia, Palantir, and Tesla Are Sending Shockwaves Through Wall Street With This $53 Billion Warning
|13:27
|Who is Alice Huang? What we know about the alleged Chinese spy linked to Jensen Huang
|13:27
|Not AMD. Not Intel. This Is the Artificial Intelligence (AI) Chip Stock Nvidia Should Fear Most.
|13:25
|Zukunft des Nvidia-Chefs: Chipkönig auf Abruf
|13:23
|Europe midday: Shares extend gains as bank shares lift sentiment; Eyes on Nvidia
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:06
|Take-Two Interactive Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call
|11:54
|Nvidia-Affäre | Berkshire: Rückkäufe! | Take-Two: Entscheidung! | Allianz: Einstieg?
|Nvidia-Affäre | Berkshire: Rückkäufe! | Take-Two: Entscheidung! | Allianz: Einstieg
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|10:38
|Take-Two: Diesen Härtetest vor GTA 6 nicht verpassen
|So
|Take-Two Q2 2027 Earnings Preview
|So
|Take-Two (NASDAQ:TTWO) Stock Faces Major Earnings Test Ahead of GTA 6's November 19 Launch
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|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
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|NVIDIA CORPORATION
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|-6,33 %
|TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC
|194,40
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