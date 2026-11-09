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Markus Weingran
09.11.2026 15:27 Uhr
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Die Nvidia-Affäre: Berkshire: Mehr Rückkäufe! | Take-Two: Entscheidung? | Allianz: Einstieg?

Sehen wir eine Ruhe nach dem Sturm oder die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Der DAX verkraftet den Kurssturz an der Nasdaq gut und zieht wieder über 26.000 Punkte. Worauf kommt es jetzt an und wo sollten Anleger zugreifen?Crash oder Comeback? Diese Börsenwoche könnte alles entscheiden! Nach dem heftigen KI-Ausverkauf an der Wall Street stehen Anleger vor einer Woche voller neuer Zahlen und Daten. US-Inflationsdaten, eine Flut von DAX-Bilanzen und wichtige Zahlen aus der Technologiebranche könnten die Märkte kräftig bewegen. Die entscheidende Frage: War der jüngste Börsencrash nur eine überfällige Korrektur oder beginnt jetzt eine längere Talfahrt? Diese Woche könnte erste Antworten liefern. …

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© 2026 Markus Weingran
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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