Die Nvidia-Affäre: Berkshire: Mehr Rückkäufe! | Take-Two: Entscheidung? | Allianz: Einstieg?

Sehen wir eine Ruhe nach dem Sturm oder die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Der DAX verkraftet den Kurssturz an der Nasdaq gut und zieht wieder über 26.000 Punkte. Worauf kommt es jetzt an und wo sollten Anleger zugreifen?Crash oder Comeback? Diese Börsenwoche könnte alles entscheiden! Nach dem heftigen KI-Ausverkauf an der Wall Street stehen Anleger vor einer Woche voller neuer Zahlen und Daten. US-Inflationsdaten, eine Flut von DAX-Bilanzen und wichtige Zahlen aus der Technologiebranche könnten die Märkte kräftig bewegen. Die entscheidende Frage: War der jüngste Börsencrash nur eine überfällige Korrektur oder beginnt jetzt eine längere Talfahrt? Diese Woche könnte erste Antworten liefern. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran