Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon 503 km/h mit einem Elektroauto, eine neue Batteriegeneration aus Bayern und Siliziumtechnologie für leistungsfähigere Energiespeicher. Der technologische Wettbewerb zwischen China und Europa verschärft sich. Während BYD mit einem Geschwindigkeitsrekord demonstriert, was moderne Elektroantriebe leisten können, investiert BMW Milliarden in die industrielle Fertigung seiner nächsten Batteriegeneration. Gleichzeitig arbeiten spezialisierte Entwickler daran, die Grenzen heutiger Lithium-Ionen-Zellen zu verschieben. Höhere Energiedichte, geringeres Gewicht und längere Laufzeiten werden zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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