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zukunftsbilanzen.de
05.11.2026 06:46 Uhr
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Palantir mit Wachstumsturbo, Amazon mit Cloud-Power und HPQ Silicon vor dem nächsten Schritt. Drei Aktien mit Fantasie im Check

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Palantir wächst rasant, Amazon verdient prächtig mit seiner Cloud und HPQ Silicon arbeitet am kommerziellen Durchbruch seiner Batterietechnologie. Drei Unternehmen, drei unterschiedliche Ausgangslagen - und viel Fantasie. Während die beiden US-Konzerne bereits Milliarden umsetzen, könnten beim kleinen Materialspezialisten aus Kanada schon überschaubare Aufträge viel bewegen. Wir nehmen die drei spannenden Aktien näher unter die Lupe.

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Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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