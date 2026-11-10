Unterföhring (ots) -- RTL Deutschland und die NHL erweitern die bestehende Vereinbarung über die Medienrechte um zusätzliche Free-TV-Übertragungen- Mehr Eishockey für Deutschland: NITRO bringt in der Saison 2026/27 alle elf Ausgaben von NHL Monday Night Hockey als Sky Sport Übertragung live zur deutschen Primetime ins Free-TV- Deutscher NHL-Star zum Auftakt: Am 30. November ab 18:45 Uhr trifft Tim Stützle mit den Ottawa Senators auf die Nashville Predators, Michael Leopold und Experte Patrick Köppchen moderieren- Die NHL kehrt nach Deutschland zurück: NITRO und Sky Sport werden auch die 2026 NHL Global Series Germany presented by Kaufland zwischen den Ottawa Senators und Chicago Blackhawks am 18. und 20. Dezember in Düsseldorf live übertragen - darüber hinaus alle vier Spiele der Global Series Germany in München und Köln in der Saison 2027/28Ab dem 30. November bringt RTL Deutschland die National Hockey League (NHL) und ihre Stars live ins Free-TV. Mit NHL Monday Night Hockey präsentiert die NHL ab sofort regelmäßig zusätzliche Spiele zur besten europäischen Sendezeit und bietet der leidenschaftlichen Fanbase in Deutschland künftig noch mehr Möglichkeiten, die NHL auch außerhalb der Wochenenden live zu erleben. Bei NITRO dürfen sich die Zuschauer auf die Sky Sport Live-Übertragung aller elf Ausgaben von NHL Monday Night Hockey in dieser Saison freuen, die künftig regelmäßig montagabends zur deutschen Primetime auf dem Programm stehen und darüber hinaus auch auf RTL+ verfügbar sein werden.Zusätzlich zu NHL Monday Night Hockey ist RTL Deutschland auch live dabei, wenn die NHL am 18. und 20. Dezember mit der 2026 NHL Global Series presented by Kaufland zwischen den Ottawa Senators und den Chicago Blackhawks im PSD Bank Dome in Düsseldorf nach Deutschland zurückkehrt. Auch diese beiden Spiele werden live bei NITRO, auf Sky Sport und RTL+ übertragen. Die Vereinbarung umfasst zudem die Live-Übertragung der vier Spiele, die in der Saison 2027/28 in München und Köln ausgetragen werden.Inga Leschek, Geschäftsführerin Inhalte RTL Deutschland: "In einer Medienwelt, in der immer mehr Inhalte jederzeit verfügbar oder künstlich erzeugbar sind, wird das, was wirklich live und wirklich echt ist, umso wertvoller. Live-Sport schafft gemeinsame Momente, Emotionen und eine Unmittelbarkeit, die sich nicht ersetzen lassen. Die NHL steht wie kaum eine andere Liga für dieses Erlebnis: schnell, intensiv, international und mit herausragenden deutschen Stars. Deutschland ist für die NHL ein strategischer Wachstumsmarkt, und wir wollen gemeinsam dazu beitragen, diese Begeisterung noch viel breiter zu verankern. Mit NHL Monday Night Hockey bringen wir die beste Eishockey-Liga der Welt regelmäßig zur Primetime ins Free-TV und machen sie für noch mehr Menschen leicht zugänglich. Und die Spiele der NHL Global Series in Deutschland machen wir gemeinsam zu echten Festtagen für alle Eishockey-Fans. Dass wir dabei die enorme Reichweite von RTL Deutschland mit der Sportkompetenz von Sky Sport verbinden können, zeigt das große Potenzial unseres gemeinsamen Hauses - für die Fans, für unsere Partner und für den Sport."Frank Robens, Executive Vice President Sport RTL Deutschland: "RTL Deutschland und die NHL gehen gemeinsam in die Offensive - ein echtes Powerplay für alle Eishockey-Fans. Mehr deutsche Stars als jemals zuvor spielen derzeit in der besten Eishockey-Liga der Welt, allen voran der deutsche Superstar Leon Draisaitl. Mit NHL Monday Night Hockey und den Spielen der NHL Global Series in Deutschland bei NITRO holen wir sie regelmäßig zur Primetime ins deutsche Free-TV und machen diesen faszinierenden, temporeichen Sport für ein noch größeres Publikum erlebbar. Sky Sport ist und bleibt die langfristige Heimat der NHL in Deutschland. Gemeinsam bringen wir jetzt das Beste aus beiden Welten zusammen: erstklassige Sportberichterstattung, maximale Reichweite und jede Menge Eishockey-Leidenschaft. Ich bin überzeugt: Damit werden wir viele neue Fans für die NHL begeistern."David Proper, NHL Chief Media Officer und Senior Executive Vice President: "Das Interesse an Eishockey aus der NHL wächst in Deutschland immer weiter, angetrieben von leidenschaftlichen Fans und den Erfolgen deutscher Spieler, die in unserer Liga für Furore sorgen. Der Ausbau unserer Partnerschaft mit RTL Deutschland zur Ausstrahlung von NHL Monday Night Hockey zur Hauptsendezeit ist ein wichtiger Schritt, um den Sport in noch mehr Haushalte zu bringen und unsere Verbindung zu den Fans im ganzen Land zu stärken.""Monday Night Hockey" bei NITRO, auf Sky Sport Mix und RTL+Den neuen Primetime-Abend aus der besten Eishockey-Liga der Welt präsentiert Sky Sport künftig in noch größerem Rahmen. Moderator Michael Leopold und Experte Patrick Köppchen melden sich immer ab 20 Minuten vor Spielstart aus dem Hauptstudio in Unterföhring - bei NITRO und auf Sky Sport Mix sowie RTL+. Kommentiert werden die Spiele am Montagabend im Wechsel von Olivier Zwartyes, Franz Büchner und Christoph Stadtler, die jeweils den früheren Nationalspieler und NHL-Profi Korbinian Holzer oder Frank Mauer als Co-Kommentator an ihrer Seite haben. Zum Auftakt am 30. November dürfen sich die Zuschauer ab 18:45 Uhr auf das Spiel der Nashville Predators gegen die Ottawa Senators um den 24-jährige Viersener Tim Stützle freuen.NHL Monday Night Hockey 2026/27 bei NITRO und auf Sky Sport Mix:30. November, 18:45 Uhr: Ottawa Senators @ Nashville Predators7. Dezember, 18:45 Uhr: Colorado Avalanche @ New York Islanders14. Dezember, 19:45 Uhr: Buffalo Sabres @ Ottawa Senators21. Dezember, 19:45 Uhr: Washington Capitals @ Toronto Maple Leafs28. Dezember, 19:45 Uhr: Vegas Golden Knights @ Minnesota Wild18. Januar, 19:45 Uhr: Montreal Canadiens @ Buffalo Sabres1. Februar, 19:45 Uhr: New York Islanders @ Florida Panthers15. Februar, 19:45 Uhr: Anaheim Ducks @ Boston Bruins22. Februar, 19:45 Uhr: Montreal Canadiens @ Philadelphia Flyers15. März, 19:45 Uhr: Tampa Bay Lightning @ Washington Capitals5. April, 19:45 Uhr: Philadelphia Flyers @ Carolina HurricanesSky Sport - die Heimat der NHL in DeutschlandSky Sport überträgt pro Saison rund 300 Spiele der NHL live und exklusiv. In der Regel zeigt Sky Sport mindestens eine Begegnung pro Tag live - während der Regular Season und der Stanley Cup Playoffs. Alle NHL-Übertragungen auf Sky Sport sind mit Sky (sky.de) und WOW (wowtv.de) verfügbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets. Mit WOW Live-Sport können Fans alle Sport-Übertragungen auf Sky Sport ganz flexibel live erleben.Pressekontakt:Thomas KuhnertSports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6387429