Die fortlaufende Zertifizierung nach ISO 9001 unterstreicht den Fokus von Nu-Tek auf Qualitätsmanagement, gleichbleibende Fertigungsqualität und die Prioritäten der biopharmazeutischen Kunden hinsichtlich der Lieferantensicherheit

MINNETONKA, Minnesota, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, ein Marktführer in der Herstellung von zu 100 % tierfreien (AOF) Peptonen und Proteinhydrolysaten, hat seine jüngste Überprüfung im Rahmen der ISO 9001-Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen. Das erfolgreiche Audit bestätigt das Engagement des Unternehmens für Qualitätsmanagement und kontinuierliche Verbesserung bei der Herstellung kritischer Rohstoffe.

Nu-Tek erhielt die ISO 9001-Zertifizierung erstmals im Jahr 2019 und unterzieht sich weiterhin den erforderlichen Überwachungsaudits, um die Zertifizierung aufrechtzuerhalten. Dieser fortlaufende Prozess spiegelt das Bestreben des Unternehmens wider, ein straffes Qualitätsmanagementsystem aufrechtzuerhalten und den hohen Anforderungen der pharmazeutischen und biopharmazeutischen Herstellung gerecht zu werden.

Für führende Unternehmen der Bioprozessindustrie bilden Zertifizierungen eine entscheidende Grundlage für die Bewertung und Pflege qualifizierter Lieferanten. Die Norm ISO 9001 ermöglicht es Kunden - zusammen mit den entsprechenden SQF-, Halal-, Koscher- und Bio-Zertifizierungen -, ihre Lieferanten anhand der für ihre Betriebsabläufe geltenden Anforderungen in den Bereichen Qualitätsmanagement, Produkte und Beschaffung zu bewerten.

"Rohstoffe sind für eine zuverlässige biopharmazeutische Herstellung unverzichtbar, und das Vertrauen in den Lieferanten ist ebenso entscheidend wie der Inhaltsstoff selbst", so Tom Yezzi, Geschäftsführer von Nu-Tek BioSciences. "Die Aufrechterhaltung unserer Zertifizierung nach ISO 9001 spiegelt unser Engagement für Qualität und kontinuierliche Verbesserung wider. Wir sind uns bewusst, dass unsere Kunden bei ihren Bemühungen, bahnbrechende Therapien auf den Markt zu bringen, auf strenge Lieferantenkontrollen angewiesen sind, und legen großen Wert auf unsere ISO-, SQF- und sonstigen Zertifizierungen, um sicherzustellen, dass sie über Materialien von höchster Qualität für die Bioprozessierung verfügen."

Während biopharmazeutische Hersteller die Kontrolle über kritische Rohstoffe verstärken, konzentriert sich Nu-Tek weiterhin darauf, Inhaltsstoffe ohne tierische Herkunft zu liefern - gestützt durch ein klares Bekenntnis zu Fertigungsqualität und Kundendienst.

Über Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger, zu 100 % tierfreier (AOF) Peptone und Proteinhydrolysate. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota, betreibt eine hochmoderne, zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie spezialisiert ist. Die bahnbrechenden Lösungen von Nu-Tek sind ein wesentlicher Bestandteil der Zellkultur und der mikrobiellen Fermentation und unterstützen die Herstellung von Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen Biologika. Weitere Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com.

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Leiterin der Abteilung für Geschäftsentwicklung

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