Nu-Tek wird auf der CPHI Global vom 6. bis 8. Oktober in Mailand mit Akteuren aus der Pharmabranche ins Gespräch kommen, um seine zu 100 % tierfreien Peptone und Proteinhydrolysate vorzustellen, die die Qualifizierung von Zellkulturmedien unterstützen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit und die Entwicklungseffizienz verbessern.





MINNETONKA, Minnesota, Sept. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, der Marktführer für zu 100 % tierfrei (AOF) hergestellte Peptone und Proteinhydrolysate, wird sich auf der CPHI Global 2026, die vom 6. bis 8. Oktober 2026 in Mailand, Italien, stattfindet, mit Biotech-Experten treffen. Nu-Tek wird intensive Gespräche mit wichtigen Akteuren führen, die für die Beschaffung, Qualifizierung und den Einkauf von Rohstoffen für Zellkulturmedien zuständig sind, wobei der Schwerpunkt auf Qualität, Konsistenz und einer den behördlichen Anforderungen entsprechenden Versorgung liegt.

Nu-Tek wird sein Portfolio an tierfreien Rohstoffen vorstellen, auf das sich globale Pharmahersteller verlassen, um Anwendungen in den Bereichen Zellkultur und mikrobielle Fermentation bei der Herstellung von Impfstoffen, Therapeutika und anderen Biologika zu unterstützen. Die Produkte des Unternehmens sind bewusst so konzipiert, dass sie individuell anpassbar sind, wobei der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Entwicklungsrisiken, der Verbesserung der Lieferkontinuität und der Stärkung des Vertrauens in die Auswahl der vorgelagerten Rohstoffe liegt.

"Die Medienanforderungen der Pharmaindustrie entwickeln sich weiter", so Chris Weidel, Chief Business Officer bei Nu-Tek. "Unternehmen suchen nach tierfreien, hochwertigen und sicheren Rohstoffen, um die Produktivität von Nährmedien zu steigern oder zu verbessern und sich so einen strategischen Vorteil auf dem Markt zu verschaffen. Nu-Tek bietet genau das, was biopharmazeutische Hersteller benötigen, um ihre behördlichen Anforderungen zu erfüllen und ihre Ziele im Bereich der Bioprozessierung zu erreichen."

Besucher können einen Termin mit Nu-Tek vereinbaren, um während der Messe den Bedarf an Nährmedien zu besprechen. Pharmateams, die alternative Bezugsquellen prüfen, die Wirksamkeit von Nährmedien verbessern oder Strategien für tierversuchsfreie Inhaltsstoffe ausloten möchten, sind herzlich eingeladen, in Mailand Kontakt aufzunehmen.

Über Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Peptonen und Proteinhydrolysaten, die zu 100 % ohne tierischen Ursprung (AOF) sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota, betreibt eine hochmoderne, zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für Zellkulturen und mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com .

Medienkontakt:

Courtney Jones

Director of Commercial Development

cjones@nu-tekbioscience.com

+1 (952) 936.3614

www.nu-tekbiosciences.com

Ein Foto zu dieser Meldung ist unter folgendem Link verfügbar: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49fd9c5c-4c3c-40ce-85a7-d468c337c6d2