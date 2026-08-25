Nu-Tek wird sich während der BioProcess International East vom 22. bis 25. September in Boston mit führenden Vertretern der Pharmabranche treffen, um über Peptone und Proteinhydrolysate zu sprechen, die zu 100 % frei von tierischen Bestandteilen sind, wobei der Schwerpunkt auf Produktqualität und Versorgungssicherheit liegt.



MINNETONKA, Minnesota, Aug. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, Marktführer für zu 100 % tierfreie Peptone und Proteinhydrolysate, wird sich mit Branchenführern auf der BioProcess International East (BPI East) treffen, die vom 22. bis 25. September 2026 im Hynes Convention Center in Boston, Massachusetts, stattfindet. Nu-Tek wird sich mit Entscheidungsträgern treffen, die Rohstoffe für Zellkulturmedien beschaffen und qualifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Leistung, Zuverlässigkeit und Lieferkontinuität liegt.

Nu-Tek bietet der Pharmabranche ein einzigartiges, tierversuchsfreies Produktportfolio, das Anwendungen in den Bereichen Zellkultur und mikrobielle Fermentation für Impfstoffe, Therapeutika und andere Biologika unterstützt. Die pflanzen- und hefebasierten Nährstoffe für Kulturmedien des Unternehmens sollen Teams dabei helfen, Risiken bei der Medienentwicklung zu minimieren, die Versorgungssicherheit zu stärken und die technischen Anforderungen der modernen Bioprozesstechnik zu erfüllen.

"Die Bioprozessindustrie ist von der Kontrolle kritischer Rohstoffe von Anfang bis Ende abhängig", sagte Dr. Joy Aho, Director of Technical Program Management bei Nu-Tek. "Nu-Tek bietet einzigartige Produkte mit branchenführender Qualität, Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten, die unseren Kunden einen strategischen Produktionsvorteil verschaffen. Die BPI ist das ideale Forum, um Führungskräfte aus der Pharmabranche anzusprechen, die Prozessverbesserungen vorantreiben und gleichzeitig Risiken sowie regulatorische Hürden für ihre Kulturmedien beseitigen möchten."

Nu-Tek lädt die Besucher ein, während der Messe einen Termin mit Nu-Tek zu vereinbaren. Führungskräfte, die die Konsistenz ihrer Medien verbessern, regulatorische Risiken verringern oder das Programm zur Variabilitätsreduzierung von Nu-Tek nutzen möchten, sind herzlich eingeladen, während des Events Kontakt aufzunehmen.

Über Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Peptonen und Proteinhydrolysaten, die zu 100 % ohne tierischen Ursprung (AOF) sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota, betreibt eine hochmoderne, zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für Zellkulturen und mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com.

Medienkontakt:

Courtney Jones

Director of Commercial Development

cjones@nu-tekbioscience.com

+1 (952) 936.3614

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