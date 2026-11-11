DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

OPEL - Der Autobauer-Opel profitiert überdurchschnittlich von der neuen EU-Auto-Prämie. "Wir haben uns sehr gefreut über die Entscheidung der Bundesregierung, die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen mit einem Instrument zu unterstützen, das gezielt Haushalten mit geringem und mittlerem Einkommen zugutekommt", sagte Opel-Chef Florian Huettl der Augsburger Allgemeinen. "Das Instrument wirkt, wie wir an der schnell steigenden Elektroquote bei den Neuzulassungen in Deutschland sehen." Opel verzeichne seit dem ersten Tag eine stärkere Nachfrage dank der neuen E-Auto-Förderung. (Augsburger Allgemeine)

BMW - Die Produktion des Münchener Autobauers BMW stockt. Wegen fehlender Teile fallen derzeit Schichten in einzelnen Werken des weltweiten Produktionsnetzwerks aus. Vom Engpass betroffen sind Industriekreisen zufolge Kabelbäume aus der Ukraine. Die Komponenten sind besonders komplex zu fertigen. Sie werden vor allem in Osteuropa oder Nordafrika hergestellt. Grund dafür sind die verhältnismäßig niedrigen Lohnkosten in diesen Regionen. Denn der Anteil an manuellen Tätigkeiten bei der Herstellung von Komponenten liegt bei gut einem Drittel. Zudem ist eine hohe Individualisierung erforderlich. (Handelsblatt)

ANTHROPIC - Die Banken von Anthropic erwägen, den Ausgabepreis für den Börsengang angesichts einer starken Investoren-Nachfrage höher zu setzen. Die den Börsengang begleitenden Banken hätten angedeutet, dass sie davon ausgehen, über die in dem am frühen Dienstag eingereichten Antrag angekündigte Spanne von 70 bis 78 US-Dollar hinaus anzuheben, was das Bewertungsziel in den kommenden Tagen auf 1,5 Billionen Dollar oder mehr heben könnte, schreibt die Financial Times unter Berufung auf fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen. (Financial Times)

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November 11, 2026 00:19 ET (05:19 GMT)

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