E.ON installiert eine Million Smart Meter - EVN nutzt die Vorteile der digitalen Stromzähler

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Europas Stromnetze befinden sich in einem grundlegenden Wandel. Immer mehr Haushalte decken ihren eigenen Strombedarf aus Photovoltaikanlagen, gleichzeitig führen Wärmepumpen, Elektroautos und die fortschreitende Digitalisierung zu steigender Stromnachfrage und Verbrauchsspitzen. Dadurch gewinnt neben der verbrauchten Strommenge auch der Zeitpunkt des Verbrauchs an Bedeutung. Der deutsche Energiekonzern E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999) meldete im März 2026 bereits eine Million installierte intelligente Messsysteme. In Österreich steht unterdessen eine Reform der Stromnetzentgelte bevor. Für die EVN AG (ISIN: AT0000741053) und ihre Netztochter Netz Niederösterreich rückt damit die Digitalisierung der Stromnetze weiter in den Mittelpunkt.

E.ON erreicht Millionenmarke bei intelligenten Stromzählern

Am 16. März 2026 gab E.ON bekannt, als erstes Energieunternehmen in Deutschland eine Million intelligente Messsysteme installiert zu haben. Nach Unternehmensangaben lag die Ausstattungsquote beim gesetzlich vorgeschriebenen Rollout Ende 2025 bei durchschnittlich 30 Prozent. In den kommenden Jahren will E.ON jährlich rund 500.000 weitere intelligente Messsysteme installieren. Die Technologie ist ein wichtiger Baustein für die Energiewende. Während herkömmliche Stromzähler vor allem den Gesamtverbrauch erfassen, liefern Smart Meter detailliertere Informationen über zeitliche Verbrauchsverläufe. Damit können Netzbetreiber besser nachvollziehen, wann Strom benötigt wird und welche Belastungen entstehen. Zugleich schaffen die Daten Voraussetzungen für flexible Tarifmodelle und neue Angebote für Verbraucher.

EVN-Tochter verarbeitet Daten von mehr als 800.000 Stromzählern

Die Netz Niederösterreich GmbH, die für den Betrieb der Verteilnetze zuständige Tochtergesellschaft der EVN, ist auf die neuen Anforderungen bereits bestens vorbereitet. Denn sie hat in ihrem Netzgebiet den Roll-out der Smart Meter bereits flächendeckend umgesetzt und die neuen digitalen Stromzähler auch schon zu 100% produktiv im Einsatz. Dadurch können Verbrauchsdaten bereits jetzt viertelstundengenau abgelesen und ausgewertet werden. Die detaillierten Verbrauchsdaten sind eine wichtige technische Grundlage für leistungsabhängige Netzentgelte. Sie ermöglichen es, nicht nur die insgesamt bezogene Strommenge zu erfassen, sondern auch zeitliche Verbrauchsspitzen zu bestimmen. Wie flexible Netzentgelte in der Praxis funktionieren können, zeigte bereits der sogenannte Sommer-Nieder-Arbeitspreis (SNAP). Zwischen April und September 2026 konnten Kunden mit entsprechend aktiviertem Smart Meter von einem um 20 Prozent reduzierten Netz-Arbeitspreis profitieren, wenn sie Strom zwischen 10 und 16 Uhr verbrauchten. Damit sollten Anreize geschaffen werden, Strom stärker in Zeiten hoher Solarstromerzeugung zu nutzen.

Die Verfügbarkeit detaillierter Verbrauchsdaten und -muster kann aber auch für maßgeschneiderte Tarifangebote genutzt werden.

Intelligente Stromnetze könnten Investitionen effizienter machen

Die wirtschaftliche Bedeutung der Reform reicht über einzelne Stromrechnungen hinaus. Stromnetze müssen so ausgelegt werden, dass sie auch größere Verbrauchsspitzen bewältigen können. Werden Elektroautos, Wärmepumpen und andere leistungsstarke Anwendungen zeitlich besser aufeinander abgestimmt, kann die bestehende Infrastruktur unter bestimmten Bedingungen effizienter genutzt werden. Die E-Control verbindet mit der neuen Tarifstruktur deshalb auch das Ziel, langfristig Netzausbaukosten zu begrenzen. Eine gleichmäßigere Auslastung der bestehenden Infrastruktur könnte dazu beitragen, Investitionen effizienter zu gestalten. Der notwendige Ausbau der Stromnetze wird dadurch allerdings nicht ersetzt. Neue Einspeiseanlagen, zusätzliche Stromverbraucher und die zunehmende Elektrifizierung erfordern weiterhin erhebliche Investitionen.

Österreich stellt Stromnetzentgelte ab 2027 um

Präzise Verbrauchsdaten führen auch zu Reformen in der Gestaltung der Netzentgelte, die künftig stärker an die tatsächliche Netzbelastung geknüpft werden sollen, um Anreize für netzdienliches Kundenverhalten zu schaffen. Auch in Österreich gewinnt diese Entwicklung an Bedeutung. Die Regulierungsbehörde E-Control veröffentlichte am 29. Oktober 2026 einen Begutachtungsentwurf für die Stromnetztarife des Jahres 2027. Die geplante Reform sieht vor, die Kosten der Netznutzung künftig stärker an der tatsächlich beanspruchten Netzleistung auszurichten. Bislang orientieren sich die Netzentgelte von Haushalten überwiegend an der verbrauchten Strommenge. Künftig soll zusätzlich berücksichtigt werden, wie hoch die gleichzeitig aus dem Netz bezogene Leistung ausfällt. Die konkrete Einführung neuer leistungsabhängiger Netzentgelte wird auf Basis der neuen gesetzlichen Grundlagen für 2028 erwartet. Maßgeblich soll dabei die höchste durchschnittliche Leistungsinanspruchnahme innerhalb eines Viertelstundenintervalls pro Monat sein. Wer beispielsweise sein Elektroauto lädt, während gleichzeitig eine Wärmepumpe und weitere größere Verbraucher laufen, kann eine hohe Lastspitze verursachen. Durch eine zeitliche Verlagerung einzelner Anwendungen lässt sich diese möglicherweise reduzieren. Für Haushalte entstehen damit neue Anreize, ihren Stromverbrauch flexibler zu gestalten. Welche finanziellen Auswirkungen die Reform tatsächlich hat, hängt jedoch von den endgültigen Tarifregelungen und dem individuellen Verbrauchsverhalten ab.

Digitalisierung gewinnt für EVN an Bedeutung

Die Entwicklungen bei E.ON und der EVN zeigen, wie stark intelligente Messsysteme die europäische Energiewirtschaft verändern. Während E.ON den Smart-Meter-Ausbau in Deutschland vorantreibt, schafft die EVN-Tochter Netz Niederösterreich die technischen Voraussetzungen für neue Tarifmodelle und eine flexiblere Netznutzung. Der Vergleich beschreibt eine gemeinsame Branchenentwicklung und keine geschäftliche Zusammenarbeit. Für die EVN AG (ISIN: AT0000741053) wird die Digitalisierung damit zu einem weiteren wichtigen Bestandteil ihrer Infrastrukturstrategie. Neben dem Ausbau der Stromnetze und erneuerbaren Energien gewinnen die Verarbeitung detaillierter Verbrauchsdaten und die effizientere Nutzung vorhandener Netzkapazitäten an Bedeutung.

Ob und in welchem Umfang daraus künftig wirtschaftliche Vorteile entstehen, hängt von den regulatorischen Vorgaben, der konkreten Tarifgestaltung und dem Verhalten der Stromkunden ab. Die geplante Netzentgeltreform zeigt jedoch bereits heute, dass künftig nicht mehr nur entscheidend sein wird, wie viel Strom verbraucht wird, sondern zunehmend auch, wann er benötigt wird.

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Quellen:



E.ON - Eine Million Smart Meter, 16.03.2026

https://www.presseportal.de/pm/108695/6236696

E-Control - Neue Netztarife 2027, 29.10.2026

https://www.e-control.at/de/begutachtungsentwurf-systemnutzungstarife-verordnung-2027

E-Control - FAQ zur neuen Tarifstruktur

https://www.e-control.at/de/konsumenten/faq-neue-tarifstruktur

E-Control - Neue Regeln für Netzentgelte, 2026

https://www.e-control.at/en/newsletter-4/2026/-/asset_publisher/ACX0mJ9c1Wf2/content/neue-regeln-f%C3%BCr-die-energiewende-die-moderne-netzentgeltstruktur

Netz NÖ - Flexibilität, die sich lohnt, 14.10.2026

https://netz-noe.at/energiezukunft/flexibilitaet-die-sich-lohnt

Netz NÖ - Sommer-Nieder-Arbeitspreis, 14.06.2026

https://netz-noe.at/unternehmen/presse/presseuebersicht/sommer-nieder-arbeitspreis%28snap%29

Netz NÖ - Smart-Meter-FAQ

https://netz-noe.at/services/smart-meter-portal/faq-smart-meter

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