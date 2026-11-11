Zürich - Die Swiss Life bleibt auf Wachstumskurs: Der Finanzkonzern hat im laufenden Jahr sowohl im Versicherungsbereich als auch in dem kontinuierlich aufgebauten Gebührengeschäft weiter zugelegt. Rückenwind gab es unter anderem von Kunden der beruflichen Vorsorge. «Swiss Life hat im dritten Quartal die positive Entwicklung aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt», sagte Konzernchef Matthias Aellig am Mittwoch an einer Telefonkonferenz. Das Prämienvolumen ...

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