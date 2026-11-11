Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU000000SXL4 Southern Cross Media Group Ltd. 11.11.2026 AU0000500100 Southern Cross Media Group Ltd. 12.11.2026 Tausch 1:1
CA86882X1096 Lithium X2 Mining Inc. 11.11.2026 CA53681Q1072 Lithium X2 Mining Inc. 12.11.2026 Tausch 1:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU000000SXL4 Southern Cross Media Group Ltd. 11.11.2026 AU0000500100 Southern Cross Media Group Ltd. 12.11.2026 Tausch 1:1
CA86882X1096 Lithium X2 Mining Inc. 11.11.2026 CA53681Q1072 Lithium X2 Mining Inc. 12.11.2026 Tausch 1:1
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