Düsseldorf - Der Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall, Armin Papperger, hält Europa trotz seiner Milliardeninvestitionen im Verteidigungsbereich für nicht verteidigungsfähig.



"Wir sind weder im Landbereich verteidigungsfähig, noch können wir unsere Seewege freihalten", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Europa erinnere ihn an einen "der schwächeren Schüler auf dem Schulhof", so der Manager. Früher sei es so gewesen: "Die Schüler, die klein, schwach und zögerlich waren, mussten den Stärkeren immer ihre Pausenbrote abgeben." Und zurzeit sei es so: "Viele versuchen, Europa das Pausenbrot wegzunehmen."



Papperger verteidigte die Rüstungsinvestitionen gegen ihre Kritiker. Man könne schon im nächsten oder übernächsten Jahr Nadelstiche der Russen gegenüber der Nato sehen, so Papperger. "Was passiert denn, wenn Russland 2028 ins Baltikum einmarschiert? Was sagen wir dann? Ach, hätten wir mal besser? Dann ist es zu spät."



Nach der Stornierung des milliardenschweren Fregattenprojekts F126 im Juni durch das Bundesverteidigungsministerium zeigte sich der Rheinmetall-Chef versöhnlich. Es sei zunächst eine Enttäuschung für ihn gewesen, dass der Verteidigungsminister die F-126 aus heiterem Himmel abgesagt habe.



Inzwischen habe er mit Verteidigungsminister Boris Pistorius gesprochen. Dazu sagte Papperger: "Er hat mir erklärt: Wir machen so viel zusammen, da musst du jetzt mal durch." Für ihn sei das Thema jetzt erledigt. "Ich sage in solchen Situationen: Schwamm drüber - und Ärmel hochkrempeln für das nächste Projekt. Wir haben neue Schiffe, die wir vorstellen, wir haben eine neue Fregatte, die wir in Europa und den USA anbieten."



Die jüngsten, massiven Kurseinbrüche der Rheinmetall-Aktie sieht der Manager so: Vor dem Ukraine-Krieg habe die Aktie bei unter 100 Euro notiert; dann sei sie im Zuge des russischen Angriffs auf über 2.000 geklettert - und seit vielen Jahren sei Rheinmetall im Defence-Bereich die am besten performende Aktie der Welt gewesen. "Das ist nicht normal, das war eine Übertreibung", sagte Papperger. "Der Kapitalmarkt ist eine Diva."



Dass der deutsch-französische Partner und Wettbewerber KNDS nun vor einer kompletten Verstaatlichung steht, beunruhigt Papperger nicht. Er fühle sich sehr wohl im Dax. Er habe bisher auch noch nie erlebt, dass Entscheidungen schneller gehen, nur weil der Staat Eigentümer ist. Auf die Frage, ob die Verstaatlichung zulasten Rheinmetalls gehe, sagte Papperger, er befürchte im Augenblick keine Nachteile.





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