Steckborn - Bei DocMorris gewinnt das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) weiter an Fahrt. Die Versandapotheke hat deshalb ihre Umsatzprognose für 2026 angehoben. Die übrigen Jahres- und Mittelfristziele bleiben unverändert. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet DocMorris neu ein Aussenumsatzwachstum von rund 15 Prozent, wie die Thurgauer Gruppe am Donnerstag anlässlich ihres Kapitalmarkttags mitteilte. Bisher hatte sie ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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