Bern - Der Berner Energie- und Infrastrukturkonzern BKW baut sein Architekturgeschäft in Deutschland mit einer Übernahme aus. Mit Gerber Architekten wird eines der grössten Architekturbüros Deutschlands Teil des Netzwerks von BKW Engineering, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Mit der Übernahme will BKW ihre Position im deutschen Hochbau stärken, das Angebot an Planungsdienstleistungen ausbauen ...

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