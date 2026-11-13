PELICAN.AI: Millionenumsätze, Bankengiganten - jetzt die große Kurschance?

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Ein frisch börsennotiertes Technologieunternehmen mit über 25 Jahren Geschäftserfahrung, internationalen Großbanken als Kunden und ehrgeizigen Wachstumszielen rückt jetzt in den Fokus europäischer Anleger.

Dieser Artikel wurde im Auftrag von Pelican AI Corp. (CSE: PEL | Frankfurt: E6V | WKN: A42LW1)





Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser!

Hin und wieder taucht an der Börse ein Unternehmen auf, bei dem es sich lohnt, ganz genau hinzusehen. Nicht wegen des nächsten großen Börsentrends. Nicht wegen vollmundiger Versprechungen über mögliche Umsätze in fünf Jahren.

Sondern weil hinter dem Börsenkürzel bereits ein echtes Unternehmen steht.

Echte Kunden. Echte Umsätze. Bewährte Technologie. Und ein positives bereinigtes EBITDA.

Genau das macht Pelican AI Corp. in dieser frühen Phase seiner Börsengeschichte besonders interessant.

Erst am 1. September 2026 nahm das Unternehmen den Handel an der Canadian Securities Exchange auf. Nur gut zwei Monate später folgte die Handelsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Damit öffnet sich Pelican einem deutlich größeren europäischen Anlegerkreis.

Doch jetzt kommt der entscheidende Punkt:

Während Pelican an der Börse noch ein absoluter Neuling ist, blickt das operative Geschäft bereits auf mehr als 25 Jahre Erfahrung zurück.

Und die Zahlen dahinter verdienen besondere Aufmerksamkeit.

13 Millionen CAD Umsatz. 5 Millionen CAD bereinigtes EBITDA. Ein bemerkenswerter Ausgangspunkt.

Kommen wir direkt zu den Fakten.

Pelican erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 13 Millionen CAD bei einer beeindruckenden Bruttomarge von 71%.

Noch interessanter: Das Unternehmen meldete ein bereinigtes EBITDA von rund 5 Millionen CAD, was einer ausgewiesenen Marge von 37% entspricht.

Das sind keine Zukunftsprognosen, sondern historische Geschäftszahlen. Umsatz und Bruttomarge basieren auf geprüften Finanzdaten. Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, bei der bestimmte Aufwendungen herausgerechnet werden, und darf nicht mit dem Nettogewinn gleichgesetzt werden.

Betrachten wir nun die Bewertung zum Zeitpunkt des Börsengangs.

Beim Finanzierungspreis von 0,25 CAD je Aktie lag die geschätzte vollständig verwässerte Marktkapitalisierung bei lediglich rund 28,9 Millionen CAD.

Das entsprach gerade einmal:

Dem 2,2-Fachen des Jahresumsatzes

Dem 5,8-Fachen des bereinigten EBITDA

Für ein Technologieunternehmen mit etablierten Bankkunden und hohen Bruttomargen sind das historische Bewertungskennzahlen, die aufhorchen lassen.

Natürlich hängt die heutige Bewertung vom aktuellen Aktienkurs und der Kapitalstruktur ab.

Doch eine Frage drängt sich geradezu auf:

Wird hier möglicherweise ein etabliertes, auf bereinigter EBITDA-Basis profitables Finanztechnologieunternehmen übersehen, bevor seine nächste große Wachstumsphase beginnt?

Genau diese Frage macht Pelican so interessant.

Wells Fargo. TD. BMO. Santander. Standard Chartered.

Lassen Sie sich diese Namen einmal auf der Zunge zergehen.

Hier sprechen wir nicht von kleinen Regionalbanken, die eine experimentelle Softwarelösung testen.

Wir sprechen von einigen der bekanntesten Finanzinstitutionen der Welt.

Pelicans Investorenpräsentation nennt unter anderem Wells Fargo, BMO, TD, Santander, Standard Chartered und die State Bank of India als Kundenbeziehungen.

Nach Unternehmensangaben hat die Technologie bereits mehr als zwei Milliarden Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 14 Billionen CAD verarbeitet. Das Geschäft erstreckt sich auf mehr als 55 Länder.

Beeindruckende operative Kennzahlen für ein Unternehmen, dessen Aktie erst seit wenigen Wochen an den öffentlichen Kapitalmärkten gehandelt wird.

Pelican entwickelt spezialisierte Technologie für Zahlungsabwicklung, Handelsfinanzierung, Sanktionsprüfungen und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.

Diese Anwendungen gehören zur kritischen Infrastruktur des modernen Bankgeschäfts.

Banken können nicht einfach aufhören, Zahlungen abzuwickeln oder regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Und der Austausch etablierter Technologieanbieter kann erhebliche Integrationskosten, operative Risiken und regulatorische Herausforderungen mit sich bringen.

Langjährige Kundenbeziehungen können deshalb einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil darstellen.

Pelican muss nicht erst beweisen, dass es Kunden gewinnen kann. Das Unternehmen verfügt bereits über eine internationale Plattform und will diese nun erheblich ausbauen.

Dieser Unterschied ist entscheidend.

Deutschland: 20 Jahre Vertrauen und jetzt die Frankfurter Börse

Für unsere Leser im deutschsprachigen Raum sind die jüngsten Entwicklungen besonders spannend.

Pelican hat kürzlich eine umfangreiche Modernisierung seiner Sanktionsprüfungsplattform für eine der größten Banken Deutschlands abgeschlossen.

Die Geschäftsbeziehung besteht seit mehr als 20 Jahren.

Man muss sich das einmal vorstellen.

Über zwei Jahrzehnte arbeitet dieses bedeutende deutsche Finanzinstitut bereits mit der Technologie von Pelican.

Das jüngste Upgrade wurde erfolgreich in den europäischen und nordamerikanischen Geschäftsbereichen der Bank implementiert, ohne den laufenden Bankbetrieb zu beeinträchtigen.

Die Bank investiert weiterhin in die Plattform und unterstreicht damit den kommerziellen Wert dieser langjährigen Geschäftsbeziehung.

Pelicans Präsentation berichtet außerdem von einer Effizienzsteigerung von 80% bei der Sanktionsprüfung einer deutschen Bank.

Solche operativen Erfolge können Technologieunternehmen helfen, bestehende Kundenbeziehungen auszubauen und zusätzliche Umsätze zu erschließen.

Und jetzt betrachten wir das Timing.

Pelican wird seit Kurzem an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel E6V und der WKN A42LW1 gehandelt.

Deutsche Anleger erhalten damit Zugang zu einem frisch börsennotierten Unternehmen, das bereits seit Jahrzehnten im deutschen Bankensektor geschäftlich aktiv ist.

Pelican kommt also nicht mit einer unbewiesenen Geschäftsidee nach Deutschland.

Das Unternehmen verfügt bereits über eine etablierte kommerzielle Präsenz.

Mit der Frankfurter Handelsaufnahme können nun deutlich mehr europäische Anleger diese Wachstumsstory für sich entdecken.

Diese Wachstumszahlen könnten alles verändern

Jetzt wird es besonders interessant.

Das Management strebt für 2027 einen Umsatz von 21,6 Millionen CAD und ein bereinigtes EBITDA von 7,4 Millionen CAD an. Gleichzeitig soll die Bruttomarge auf über 75% steigen.

Gegenüber 2025 würde das einem Umsatzwachstum von rund 66% und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um etwa 48% entsprechen.

Dabei handelt es sich um Managementziele, nicht um garantierte Ergebnisse.

Dennoch zeigen diese Zahlen deutlich, wohin die Reise gehen soll.

Pelican möchte seine Vertriebsaktivitäten in Nordamerika und Europa ausbauen, zusätzliche Produkte entwickeln, das Geschäft mit bestehenden Kunden erweitern und strategische Übernahmen durchführen.

Gerade die Übernahmestrategie könnte zu einem wichtigen Wachstumstreiber werden.

Ein Technologieunternehmen mit einem etablierten Kundenstamm kann möglicherweise zusätzliche Produkte in bestehende Bankbeziehungen einbringen und damit neue Umsatzquellen erschließen.

Erfolgreiche Akquisitionen könnten das Wachstum beschleunigen. Allerdings müssen Anleger auch Integrationsrisiken, Finanzierungskosten und eine mögliche Verwässerung berücksichtigen.

Und die langfristigen Ambitionen gehen noch deutlich weiter.

Das Management hat als Fünfjahresziel 100 Millionen CAD an jährlich wiederkehrenden Umsätzen formuliert.

Dies ist eine langfristige Zielvorstellung und keine verbindliche Finanzprognose. Zudem unterscheiden sich wiederkehrende Jahresumsätze vom gesamten Jahresumsatz.

Aber die Größenordnung zeigt, welches Potenzial das Management langfristig erschließen möchte.

Aus einem Unternehmen mit 13 Millionen CAD Jahresumsatz soll eine wesentlich größere internationale Finanztechnologieplattform entstehen.

Genau diese Entwicklung dürfte für Anleger entscheidend werden.

Warum gerade jetzt ein genauer Blick lohnt

Es gibt eine Besonderheit bei Unternehmen, die erst nach Jahrzehnten erfolgreicher Geschäftstätigkeit an die Börse gehen.

Die meisten Anleger kennen junge Firmen, die zunächst Kapital einsammeln und anschließend versuchen, ein funktionierendes Geschäftsmodell aufzubauen.

Bei Pelican ist die Ausgangslage anders.

Die Technologie existiert bereits. Die Bankkunden sind vorhanden. Das Unternehmen verfügt über eine langjährige operative Geschichte.

Lediglich die Börsengeschichte steht noch ganz am Anfang.

September 2026: Handelsaufnahme an der Canadian Securities Exchange.

November 2026: Start des Frankfurter Handels und Erweiterung des europäischen Anlegerzugangs.

Zwei bedeutende Kapitalmarktmeilensteine innerhalb von gut zwei Monaten.

Für Anleger, die sich mit neu gelisteten Small-Cap-Unternehmen beschäftigen, entsteht damit ein interessantes Zeitfenster für eine frühzeitige Analyse.

Pelican dürfte vielen Börsenteilnehmern noch weitgehend unbekannt sein, insbesondere in Europa.

Mit weiteren Geschäftszahlen und Unternehmensmeldungen wird sich zunehmend zeigen, wie die Kapitalmärkte das Wachstumspotenzial bewerten.

Eine steigende Bekanntheit garantiert natürlich keine höheren Aktienkurse.

Doch die Kombination aus etabliertem operativem Geschäft und kurzer Börsenhistorie macht das Unternehmen gerade jetzt zu einem spannenden Beobachtungskandidaten.

Die nächsten Meilensteine könnten entscheidend werden

Anleger sollten die kommenden Unternehmensmeldungen genau verfolgen.

Weitere Bankimplementierungen, die Erweiterung bestehender Kundenverträge, neue Geschäftsabschlüsse, mögliche Übernahmen und zusätzliche Finanzberichte könnten zeigen, ob Pelican seine Wachstumsstrategie erfolgreich umsetzt.

Das jüngste Upgrade bei einer deutschen Großbank ist ein gutes Beispiel dafür, wie bestehende Kundenbeziehungen zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen können.

Angesichts der ehrgeizigen Umsatzziele für 2027 wird die operative Umsetzung entscheidend sein.

Besonders wichtig wird die Frage, ob steigende Umsätze auch zu nachhaltig höheren Gewinnen und einem stärkeren Cashflow führen.

Bei einer historischen Bruttomarge von 71% verdient dieses Potenzial besondere Beachtung.

Risiken bleiben selbstverständlich bestehen. Dazu gehören die Abhängigkeit von Großkunden, lange Entscheidungsprozesse bei Banken, Wettbewerbsdruck und mögliche Schwierigkeiten bei Übernahmen.

Aber Pelican verfügt bereits über etwas, das viele junge börsennotierte Technologieunternehmen erst noch aufbauen müssen.

Ein funktionierendes Geschäftsmodell mit Umsätzen und namhaften institutionellen Kunden.

Das Geschäft ist etabliert. Die Börsenstory beginnt gerade erst.

Fassen wir zusammen.

Pelican AI Corp. (CSE: PEL | Frankfurt: E6V | WKN: A42LW1) ist mit mehr als 25 Jahren operativer Erfahrung an die Börse gekommen.

Das Unternehmen erzielte 2025 rund 13 Millionen CAD Umsatz, meldete 5 Millionen CAD bereinigtes EBITDA und unterhält Geschäftsbeziehungen zu bedeutenden internationalen Banken.

Seine Technologie hat bereits Milliarden von Transaktionen verarbeitet.

Das Management strebt bis 2027 ein erhebliches Umsatzwachstum an und verfolgt langfristig den Aufbau einer wesentlich größeren Basis wiederkehrender Einnahmen.

Und jetzt, nach dem kanadischen Börsenstart und der Aufnahme des Frankfurter Handels, beginnt eine neue Phase der internationalen Kapitalmarktpräsenz.

Die spannende Frage ist nicht mehr, ob Pelican überhaupt ein funktionierendes Unternehmen aufbauen kann. Das hat es bereits getan.

Die entscheidende Frage lautet, wie groß dieses Geschäft noch werden kann und welche Bewertung der Kapitalmarkt bei erfolgreicher Umsetzung künftig ansetzen wird.

Für Anleger, die nach jungen börsennotierten Technologiechancen mit bestehenden Umsätzen, etablierten Kunden und konkreten Wachstumszielen suchen, verdient Pelican gerade in dieser frühen Phase besondere Aufmerksamkeit.

25 Jahre Aufbauarbeit. Erst gut zwei Monate an der Börse.

Hinweis: Dieser Artikel basiert auf der Investorenpräsentation von Pelican AI vom September 2026 sowie den Unternehmensmeldungen zur Frankfurter Handelsaufnahme und zum Technologie-Upgrade bei einer deutschen Großbank. Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Unternehmensziele und langfristige Zielvorstellungen stellen keine Garantien dar. Investments in Small-Cap-Aktien sind mit erheblichen Risiken verbunden. Etwaige finanzielle Beteiligungen oder vergütete Werbevereinbarungen müssen vor Veröffentlichung offengelegt werden.

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Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

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