Datum der Anmeldung:
09.11.2026
Aktenzeichen:
B9-111/26
Unternehmen:
Lagardère Travel Retail Deutschland GmbH (D); Erwerb aller Anteile an und der alleinigen Kontrolle über die Aichinger Gastro GmbH (D)
Produktmärkte:
Konzessionsgastronomie an Flughäfen
09.11.2026
Aktenzeichen:
B9-111/26
Unternehmen:
Lagardère Travel Retail Deutschland GmbH (D); Erwerb aller Anteile an und der alleinigen Kontrolle über die Aichinger Gastro GmbH (D)
Produktmärkte:
Konzessionsgastronomie an Flughäfen
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