Triest - Teure Schäden durch Naturkatastrophen haben den italienischen Versicherer Generali in diesem Jahr bereits eine Milliardensumme gekostet. In den ersten neun Monaten summierten sich die Grossschäden durch solche Ereignisse bei dem Unternehmen auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Zusammen mit menschengemachten Katastrophen waren es sogar 1,8 Milliarden und damit 1,1 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor, wie Generali am Freitag in Triest mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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