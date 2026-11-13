Anzeige
Mehr »
Freitag, 13.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
90 Millionen C$ Umsatz: Der größte Teil davon kommt jedes Jahr wieder
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
EN

WKN: A3DSK8 | ISIN: DE000A3DSK87 | Ticker: EM6
München
13.11.26 | 08:18
0,640 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Kunststoffe/Verpackungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ENERGENTA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ENERGENTA AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
13.11.2026 14:39 Uhr
199 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-DD: energenta AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: energenta AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

energenta AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Münster (pta000/13.11.2026/14:08 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 Gisbert Schulte-Bücker 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                           Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 energenta AG 
b)      LEI                                 5299006QWZVPC7UW4T69 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Aktie 
        Kennung                               DE000A3DSK87 
b)      Art des Geschäfts                          Verkauf 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        0,58 EUR                               406.000,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        0,58 EUR                               406.000,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                         11.11.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                          Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      energenta AG 
           Ermlandweg 14 
           48159 Münster 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Janine Stein 
Tel.:         +49 251 5085 3949 
E-Mail:        info@energenta.ag 
Website:       www.energenta.ag 
ISIN(s):       DE000A3DSK87 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in München

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794575280403 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 08:08 ET (13:08 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.