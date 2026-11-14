BMW bringt Elektroautos als Stromspeicher auf den Markt - EVN hat die Testphase für bidirektionales Laden gestartet

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Elektroautos könnten künftig eine deutlich größere Rolle im Energiesystem spielen als bisher. Statt Strom ausschließlich zum Fahren zu nutzen, sollen die Batterien überschüssige Energie zwischenspeichern und bei Bedarf wieder abgeben. Der deutsche Automobilhersteller BMW AG (ISIN: DE0005190003) hat gemeinsam mit E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999) bereits ein kommerzielles Angebot für das sogenannte bidirektionale Laden gestartet. In Österreich untersucht die EVN AG (ISIN: AT0000741053) gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft Netz Niederösterreich und weiteren Projektpartnern, wie sich Elektrofahrzeuge als flexible Stromspeicher einsetzen lassen. Dabei geht es um eine Technologie, die langfristig sowohl die Elektromobilität als auch den Betrieb der Stromnetze verändern könnte.

BMW und E.ON starten kommerzielles Angebot für bidirektionales Laden

Im Februar 2026 gaben BMW und E.ON bekannt, dass Privatkunden in Deutschland erstmals ein gemeinsames Produktpaket für das bidirektionale Laden bestellen können. Es umfasst eine spezielle Wallbox, einen Stromtarif und die erforderliche Messtechnik. Zum Start steht der neue BMW iX3 im Mittelpunkt. Seine Batterie kann nicht nur Strom aufnehmen, sondern diesen bei Bedarf auch wieder in das öffentliche Netz einspeisen.

Das sogenannte Vehicle-to-Grid-Verfahren, kurz V2G, ermöglicht es, Elektrofahrzeuge als dezentrale Speicher in das Energiesystem einzubinden. BMW und E.ON steuern die Lade- und Entladevorgänge über einen gemeinsam entwickelten Algorithmus. Für teilnehmende Kunden sieht das Angebot unter bestimmten Voraussetzungen einen jährlichen Bonus von bis zu 720 Euro sowie eine Vergütung für tatsächlich zurückgespeisten Strom vor. Die finanziellen Vorteile hängen allerdings von den jeweiligen Vertragsbedingungen und der Nutzung ab.

Damit entwickelt sich die Fahrzeugbatterie über ihre bisherige Funktion hinaus. Sie könnte künftig auch dazu beitragen, zeitliche Unterschiede zwischen Stromerzeugung und Verbrauch auszugleichen.

EVN untersucht das Potenzial im Forschungsprojekt Car2Flex

Auch die EVN beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit dieser Technologie. Der niederösterreichische Energieversorger war Partner des Forschungsprojekts Car2Flex, das von der Technischen Universität Wien geleitet wurde und von Januar 2021 bis Juni 2025 lief. Im Mittelpunkt standen drei Anwendungsbereiche: private Elektrofahrzeuge, betriebliche Fahrzeugflotten und Elektro-Carsharing in Wohnhausanlagen. Untersucht wurde unter anderem, wie sich Ladezeiten an die Verfügbarkeit erneuerbarer Energie anpassen lassen und unter welchen Bedingungen gespeicherter Strom wieder in Gebäude oder Netze abgegeben werden kann.

Dabei ging es nicht nur um technische Fragen. Auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen, die Anforderungen an die Ladeinfrastruktur und die Bedürfnisse der Fahrzeugnutzer wurden berücksichtigt. Ein zentrales Ergebnis der Forschung war, dass für eine breitere Anwendung noch technische und regulatorische Hindernisse überwunden werden müssen.

Fünf Post-Fahrzeuge sollen Strom ins Netz zurückspeisen

Wie sich die gewonnenen Erkenntnisse praktisch nutzen lassen, untersucht die EVN mit ihrer Netztochter Netz Niederösterreich seit März 2026 gemeinsam mit der Österreichischen Post. Am Standort Mautern an der Donau werden fünf elektrische Zustellfahrzeuge der Marke Maxus eingesetzt, die über spezielle Wallboxen Strom nicht nur aufnehmen, sondern auch ins öffentliche Netz zurückspeisen können. Die Fahrzeuge sollen dabei mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Postbasis kombiniert werden. Das Konzept sieht vor, tagsüber erzeugten Solarstrom während der Standzeiten in den Fahrzeugbatterien zu speichern. Zu einem späteren Zeitpunkt kann die Energie wieder abgegeben werden. Gerade bei Zustellfahrzeugen bietet sich dieser Ansatz an, weil sie nach ihren täglichen Touren regelmäßig über längere Zeiträume an ihren Standorten parken.

Die Österreichische Post verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 6.000 Elektrofahrzeuge und Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von über 20 Megawatt peak. Diese Größenordnung verdeutlicht das mögliche langfristige Speicherpotenzial. Die gesamte Flotte ist allerdings noch nicht für das bidirektionale Laden ausgestattet. Der Versuch in Mautern beschränkt sich zunächst auf fünf Fahrzeuge.

Flexible Fahrzeugbatterien könnten Stromnetze entlasten

Für Netzbetreiber ist die Technologie vor allem deshalb interessant, weil erneuerbare Stromerzeugung und Verbrauch nicht immer zeitlich zusammenfallen. Photovoltaikanlagen erzeugen häufig mittags besonders viel Strom, während der Bedarf zu anderen Tageszeiten höher sein kann. Bidirektional nutzbare Fahrzeugbatterien könnten helfen, diese Unterschiede auszugleichen. Überschüssige Energie ließe sich zwischenspeichern und später wieder nutzen. Werden mehrere Fahrzeuge intelligent gesteuert, könnten sie außerdem Verbrauchsspitzen reduzieren und vorhandene Netzkapazitäten effizienter nutzbar machen.

Die tatsächlichen Vorteile hängen jedoch von zahlreichen Faktoren ab. Dazu gehören die Verfügbarkeit der Fahrzeuge, die Kapazität der Batterien, technische Standards und die regulatorischen Vorgaben. Auch die Mobilitätsbedürfnisse der Nutzer müssen Vorrang behalten. Die EVN und Netz Niederösterreich wollen mit dem Pilotprojekt deshalb zunächst praktische Erfahrungen sammeln und mögliche Standards für den künftigen Netzbetrieb entwickeln. Eine flächendeckende wirtschaftliche Nutzung lässt sich daraus bislang noch nicht ableiten.

EVN könnte von der Verbindung zwischen Mobilität und Energiesystem profitieren

Der Vergleich zwischen BMW und EVN zeigt, wie sich das bidirektionale Laden von der Forschung in Richtung praktischer Anwendung entwickelt. Während BMW und E.ON in Deutschland bereits ein kommerzielles Angebot eingeführt haben, untersucht die EVN gemeinsam mit der Österreichischen Post die technischen und energiewirtschaftlichen Möglichkeiten für größere Fahrzeugflotten. Für die EVN eröffnet die Technologie langfristig mehrere Perspektiven. Neben der intelligenten Steuerung von Ladevorgängen könnten auch neue Dienstleistungen zur Nutzung dezentraler Speicher entstehen. Gleichzeitig wäre eine effizientere Einbindung von Elektrofahrzeugen für den Netzbetrieb relevant. Ob sich daraus künftig zusätzliche Umsätze oder messbare Kostenvorteile ergeben, ist derzeit offen. Dafür müssen sich die technischen Lösungen im Alltag bewähren und geeignete wirtschaftliche sowie regulatorische Rahmenbedingungen entstehen.

Das Projekt mit der Österreichischen Post zeigt, dass die EVN AG (ISIN: AT0000741053) bereits an einer möglichen Schnittstelle zwischen Elektromobilität, erneuerbarer Energie und intelligentem Netzbetrieb arbeitet.

Lassen Sie sich in den Verteiler für EVN oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler EVN" und/oder "Nebenwerte".

Quellen:



BMW Group - Erstes bidirektionales Vehicle-to-Grid-Ladeangebot Deutschlands von BMW Group und E.ON, 09.02.2026

https://newsroom.bmwgroup.com/global/de/erstes-bidirektionales-vehicle-to-grid-v2g-ladeangebot-deutschlands-von-bmw-group-und-eon-wallbox-und-stromtarif-ab-sofort-bestellbar/

EVN - Pilotprojekt: Post, EVN und Netz NÖ verwandeln E-Fahrzeuge in mobile Stromspeicher, 10.03.2026

https://www.evn.at/home/presse/pilotprojekt-post

Netz Niederösterreich - Bidirektionales Laden, 22.07.2026

https://netz-noe.at/energiezukunft/bidirektionales-laden

Green Energy Lab - Car2Flex: Gesteuertes und bidirektionales Laden für E-Autos

https://greenenergylab.at/projects/car2flex/

Energie- und Umweltagentur Niederösterreich - Forschungsprojekt Car2Flex

https://www.enu.at/was-wir-tun/car2flex/

Green Energy Lab - Auszeichnung für bidirektionales Laden von E-Autos, 09.10.2024

https://greenenergylab.at/auszeichnung-fuer-bidirektionales-laden-von-e-autos/

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