Millionenumsätze, Bankengiganten - steht die Aktie vor der großen Neubewertung?

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13 Millionen CAD Umsatz, 5 Millionen CAD bereinigtes EBITDA, internationale Großbanken als Kunden und ein Management mit ambitionierten Expansionsplänen.

Dieser Artikel wurde im Auftrag von Pelican AI Corp. (CSE: PEL | Frankfurt: E6V | WKN: A42LW1)





Warum die kommenden Monate für Pelican AI besonders interessant werden könnten.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser!

Was für ein Auftakt!

Die vergangenen Tage haben gezeigt, wie schnell ein bislang wenig beachtetes Unternehmen an den Börsen in den Mittelpunkt rücken kann.

Nach der jüngsten Frankfurter Handelsaufnahme wurde für Pelican AI Corp. (CSE: PEL | Frankfurt: E6V | WKN: A42LW1) ein beeindruckender Tagesanstieg von 34,75% gemeldet.

Auch das Interesse an unserer Berichterstattung ist bemerkenswert: Unser jüngster Artikel erreichte nach unseren eigenen Reichweitenzahlen bereits mehr als 137.000 Leser!!

Doch heute wollen wir über etwas sprechen, das langfristig viel wichtiger sein könnte als ein einzelner starker Börsentag.

Was passiert, wenn ein Unternehmen mit 25 Jahren Bankentechnologie, etablierten Großkunden und bereits Millionenumsätzen beginnt, sein Geschäft systematisch auszubauen?

Genau hier wird die Geschichte von Pelican besonders spannend.

Denn wir sprechen nicht von einer Gesellschaft, die erst noch ein Produkt entwickeln, Kunden gewinnen und ein Geschäftsmodell beweisen muss.

Wir sprechen von einem Unternehmen, dessen Technologie längst in der internationalen Bankenwelt eingesetzt wird.

Und dessen Börsengeschichte gerade erst begonnen hat.

Der entscheidende Unterschied: Pelican startet nicht bei null

Viele Small-Cap-Unternehmen kommen mit einer großen Vision an die Börse.

Zuerst wird Kapital eingesammelt. Dann wird entwickelt. Anschließend beginnt die Suche nach Kunden. Und irgendwann sollen daraus hoffentlich Umsätze entstehen.

Pelican befindet sich in einer anderen Ausgangslage.

Das Unternehmen verfügt bereits über mehr als 25 Jahre operative Erfahrung und Beziehungen zu international bedeutenden Finanzinstituten.

In seiner Investorenpräsentation nennt Pelican unter anderem Wells Fargo, TD, BMO, Santander, Standard Chartered und die State Bank of India.

Nach Unternehmensangaben wurden über seine Technologie bereits mehr als zwei Milliarden Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 14 Billionen CAD verarbeitet.

Das sind Zahlen, die aufhorchen lassen.

Noch wichtiger ist allerdings, welche Rolle diese Technologie im Bankgeschäft spielt.

Pelican entwickelt Lösungen für Zahlungsabwicklung, Handelsfinanzierung, Sanktionsprüfungen und regulatorische Compliance.

Diese Anwendungen sind keine kurzfristigen Modeerscheinungen.

Sie erfüllen Aufgaben, die Finanzinstitute jeden Tag zuverlässig bewältigen müssen.

Und genau darin liegt eine interessante wirtschaftliche Eigenschaft dieses Geschäftsmodells.

Wer einmal tief in die technischen Abläufe einer Großbank integriert ist, kann eine langfristige Geschäftsbeziehung aufbauen.

Natürlich sind solche Beziehungen nicht unkündbar. Banken können Anbieter wechseln, Verträge neu verhandeln oder Technologien ersetzen.

Doch die Integration neuer Systeme ist häufig komplex, kostspielig und mit umfangreichen Prüfungen verbunden.

Für einen etablierten Anbieter wie Pelican kann das ein bedeutender Wettbewerbsvorteil sein.

Deutschland liefert den Beweis für langfristige Kundenbeziehungen

Für unsere deutschen Leser ist ein Beispiel besonders interessant.

Pelican hat kürzlich ein umfangreiches Upgrade seiner Sanktionsprüfungsplattform für eine der größten Banken Deutschlands abgeschlossen.

Die Geschäftsbeziehung besteht bereits seit mehr als 20 Jahren.

Zwei Jahrzehnte!

Während andere Technologieunternehmen noch versuchen, ihre ersten großen Referenzkunden zu gewinnen, arbeitet Pelican seit einer ganzen Generation mit diesem Finanzinstitut zusammen.

Die jüngste Modernisierung wurde in den europäischen und nordamerikanischen Geschäftsbereichen der Bank umgesetzt.

Nach Angaben des Unternehmens verlief die Einführung ohne Unterbrechung des laufenden Bankbetriebs.

Das ist ein wichtiges Signal.

Denn eine Bank, die nach mehr als 20 Jahren weiterhin in die Technologie eines bestehenden Anbieters investiert, demonstriert damit zumindest eines: Die Geschäftsbeziehung besitzt weiterhin kommerzielle Bedeutung.

Für Pelican eröffnet sich daraus eine interessante strategische Möglichkeit.

Statt ausschließlich neue Kunden gewinnen zu müssen, kann das Unternehmen versuchen, den Umsatz mit bestehenden Bankpartnern durch zusätzliche Produkte, Modernisierungen und Dienstleistungen zu erhöhen.

Ob und in welchem Umfang dies gelingt, werden die kommenden Geschäftszahlen zeigen.

Doch das Fundament ist vorhanden.

13 Millionen CAD Umsatz - aber wie viel größer kann Pelican werden?

Jetzt kommen wir zum finanziellen Kern der Geschichte.

Pelican erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 rund 13 Millionen CAD Umsatz.

Die Bruttomarge lag bei 71%.

Das bereinigte EBITDA erreichte rund 5 Millionen CAD.

Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die bestimmte Aufwendungen ausschließt und nicht mit dem Nettogewinn oder dem freien Cashflow gleichgesetzt werden darf.

Dennoch zeigen die Zahlen ein Unternehmen mit einem etablierten Umsatzgeschäft und einem hohen Anteil an Bruttoertrag.

Und genau diese Bruttomarge verdient Aufmerksamkeit.

Bei einem Technologieunternehmen können zusätzliche Umsätze unter bestimmten Voraussetzungen besonders attraktiv sein, wenn bestehende Systeme, Entwicklungsressourcen und Vertriebsstrukturen für weitere Kunden genutzt werden können.

Das Stichwort lautet: operative Skalierung.

Wenn der Umsatz schneller wächst als die laufenden Kosten, kann die Ertragskraft überproportional steigen.

Das ist keine Garantie. Gerade die Expansion in neue Märkte, zusätzliche Mitarbeiter und Produktentwicklung können erhebliche Investitionen erfordern.

Aber Pelicans historische Bruttomarge zeigt, warum das Potenzial einer größeren Umsatzbasis interessant ist.

Und das Management hat bereits konkrete Wachstumsziele formuliert.

2027: 21,6 Millionen CAD Umsatz im Visier

Die nächsten Zahlen sind entscheidend.

Pelican strebt für 2027 einen Jahresumsatz von 21,6 Millionen CAD an.

Gleichzeitig soll das bereinigte EBITDA auf 7,4 Millionen CAD steigen.

Die angestrebte Bruttomarge liegt bei mehr als 75%.

Gegenüber 2025 entspräche das einem Umsatzwachstum von rund 66% und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um etwa 48%.

Es handelt sich um Managementziele und nicht um garantierte Ergebnisse.

Aber stellen Sie sich vor, welche operative Entwicklung erforderlich wäre, um diese Zahlen tatsächlich zu erreichen.

Zusätzliche Bankkunden. Größere Geschäftsvolumina. Neue Produkte. Erfolgreiche Implementierungen.

Genau diese Faktoren könnten darüber entscheiden, wie der Kapitalmarkt Pelican in den kommenden Jahren bewertet.

Noch ambitionierter ist die langfristige Zielvorstellung des Managements.

Innerhalb von fünf Jahren möchte Pelican eine Größenordnung von 100 Millionen CAD an jährlich wiederkehrenden Umsätzen erreichen.

Wichtig: Dieses Ziel ist eine langfristige Ambition, keine verbindliche Finanzprognose. Jährlich wiederkehrende Umsätze sind zudem nicht identisch mit dem gesamten Jahresumsatz.

Dennoch zeigt die Größenordnung, wie weit das Management denkt.

Aus einem etablierten Finanztechnologieanbieter soll eine wesentlich größere internationale Plattform entstehen.

Und genau diese Entwicklung macht die kommenden Monate so interessant.

Ein möglicher Beschleuniger: Strategische Übernahmen

Ein weiterer Bestandteil der Wachstumsstrategie wird leicht übersehen.

Pelican möchte nicht ausschließlich organisch wachsen.

Das Unternehmen prüft auch strategische Übernahmen, um sein Produktangebot und seine Marktpräsenz zu erweitern.

Hier könnte die bestehende Kundenbasis eine wichtige Rolle spielen.

Nehmen wir ein hypothetisches Beispiel.

Pelican übernimmt ein spezialisiertes Technologieunternehmen, dessen Produkte für Banken interessant sind.

Wenn sich diese Lösungen erfolgreich in Pelicans Plattform integrieren lassen, könnten sie möglicherweise auch bestehenden Kunden angeboten werden.

Damit könnte das Unternehmen zusätzliche Umsätze erschließen, ohne sämtliche Kundenbeziehungen neu entwickeln zu müssen.

Das ist ein potenziell attraktiver Ansatz.

Allerdings sind Übernahmen keineswegs risikofrei. Kaufpreise, Integrationskosten, Finanzierung und mögliche Aktienverwässerung können den wirtschaftlichen Erfolg erheblich beeinflussen.

Entscheidend wird sein, ob Pelican durch Akquisitionen tatsächlich zusätzlichen Unternehmenswert schafft.

Doch als Bestandteil einer größeren Expansionsstrategie verdient dieser Ansatz Aufmerksamkeit.

Ein erfahrener Mann an der Spitze

Eine Wachstumsstrategie dieser Größenordnung verlangt erfahrene Führungskräfte.

Pelicans CEO Nino Di Teodoro verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Finanzdienstleistungssektor.

Zu seinen früheren Positionen gehören leitende Funktionen bei Symcor im Bereich Betrugsbekämpfung und Finanzkriminalität sowie bei Central 1 Credit Union im digitalen Bankgeschäft und Zahlungsverkehr.

Darüber hinaus besitzt er einen MBA der Ivey Business School.

Das ist relevant.

Denn der Verkauf komplexer Bankentechnologie unterscheidet sich fundamental von gewöhnlichem Softwarevertrieb.

Großbanken erwarten umfassende technische Prüfungen, regulatorische Sicherheit, langfristige Betreuung und zuverlässige Implementierung.

Die Erfahrung des Managements könnte Pelican dabei helfen, diese Anforderungen zu erfüllen und seine internationalen Geschäftsbeziehungen weiterzuentwickeln.

Entscheidend bleibt selbstverständlich die messbare operative Umsetzung.

Frisch an der Börse - und noch am Anfang der Kapitalmarktgeschichte

Hier kommt ein weiterer interessanter Aspekt hinzu.

Pelican wird erst seit September 2026 an der Canadian Securities Exchange gehandelt.

Im November folgte die Frankfurter Börse.

Damit ist das Unternehmen für viele europäische Anleger noch ein vergleichsweise neuer Name.

Die jüngsten Handelsbewegungen zeigen, dass bereits Aufmerksamkeit entstanden ist.

Doch die langfristige Bewertung wird nicht von einzelnen Kurssprüngen bestimmt.

Sie wird davon abhängen, ob Pelican seine Umsätze steigert, seine Profitabilität verbessert und die angekündigte Expansion erfolgreich umsetzt.

Zum Zeitpunkt des Börsenstarts lag die geschätzte vollständig verwässerte Marktkapitalisierung beim damaligen Finanzierungspreis von 0,25 CAD bei rund 28,9 Millionen CAD.

Das entsprach ungefähr dem 2,2-Fachen des Jahresumsatzes und dem 5,8-Fachen des bereinigten EBITDA.

Diese Werte beschreiben die historische Börsenstartbewertung, nicht die aktuelle Marktkapitalisierung.

Für Anleger wird deshalb die aktuelle Bewertung im Verhältnis zu den neuesten Geschäftszahlen entscheidend sein.

Und genau hier lohnt sich die weitere Analyse.

Die nächste Wachstumsphase wird zeigen, was wirklich in Pelican steckt

Liebe Leserinnen und Leser, fassen wir zusammen.

Pelican AI Corp. (CSE: PEL | Frankfurt: E6V | WKN: A42LW1) verfügt über mehr als 25 Jahre Geschäftserfahrung, internationale Bankkunden und eine etablierte Technologieplattform.

Das Unternehmen erwirtschaftete 2025 rund 13 Millionen CAD Umsatz und meldete 5 Millionen CAD bereinigtes EBITDA.

Managementziele sehen bis 2027 einen Umsatzanstieg auf 21,6 Millionen CAD vor.

Die langfristigen Ambitionen reichen noch deutlich weiter.

Mit der Frankfurter Handelsaufnahme ist Pelican nun auch für europäische Anleger leichter zugänglich.

Die jüngste Kursbewegung hat gezeigt, wie schnell ein bislang wenig beachteter Börsenwert Aufmerksamkeit gewinnen kann. Sie garantiert allerdings keine Fortsetzung des Anstiegs.

Die eigentliche Geschichte liegt nicht in einem einzelnen Handelstag. Sie liegt in der Frage, ob Pelican aus einem bereits etablierten Geschäft eine wesentlich größere Finanztechnologieplattform entwickeln kann.

Für Anleger, die sich frühzeitig mit neuen Börsenwerten beschäftigen, bietet das Unternehmen damit eine interessante Kombination aus historischen Geschäftszahlen und zukünftigen Wachstumszielen.

Die nächsten Unternehmensmeldungen und Finanzberichte werden entscheidend sein.

25 Jahre Erfahrung. Millionenumsätze. Internationale Großbanken. Und erst wenige Monate an der Börse.

Hinweis: Dieser Beitrag basiert auf der Pelican-Investorenpräsentation vom September 2026, Unternehmensinformationen und vom Herausgeber mitgeteilten Reichweiten- und Handelsdaten. Die gemeldete Frankfurter Kursveränderung wurde hier nicht unabhängig verifiziert. Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Zukunftsziele sind keine Garantien. Aktien kleiner börsennotierter Unternehmen können erheblichen Kurs- und Liquiditätsrisiken unterliegen. Vergütungen für Berichterstattung und etwaige Wertpapierbeteiligungen sind vor Veröffentlichung offenzulegen.

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Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

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