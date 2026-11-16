Die Korrektur nimmt Ihren Lauf! An den Aktienmärkten herrscht derzeit eine schier unglaubliche Goldgräberstimmung, die die Bewertungen der großen Tech-Giganten in astronomische Sphären katapultiert hat. Das ruft Kritiker und Crash-Propheten auf den Plan. Sie warnen angesichts gigantischer Multiplikatoren bereits vor einer gefährlichen Blasenbildung, aber der Hunger der Anleger nach künstlicher Intelligenz scheint noch lange nicht gestillt zu sein. Den vorläufigen Höhepunkt dieser beispiellosen Kapitalflut ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.