Die Korrektur nimmt Ihren Lauf! An den Aktienmärkten herrscht derzeit eine schier unglaubliche Goldgräberstimmung, die die Bewertungen der großen Tech-Giganten in astronomische Sphären katapultiert hat. Das ruft Kritiker und Crash-Propheten auf den Plan. Sie warnen angesichts gigantischer Multiplikatoren bereits vor einer gefährlichen Blasenbildung, aber der Hunger der Anleger nach künstlicher Intelligenz scheint noch lange nicht gestillt zu sein. Den vorläufigen Höhepunkt dieser beispiellosen Kapitalflut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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