Nun ist die technische Korrektur voll im Gange! Nach monatelangem Hin und Her zwischen 55 und 75 USD werden jetzt erst mal die Untergrenzen getestet. Doch die weltweite High-Tech-Industrie greift mit einer nie dagewesenen Dynamik nach den physischen Beständen des Edelmetalls. Vor allem der Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) treibt die industrielle Nachfrage in astronomische Höhen. Moderne Rechenzentren der nächsten Generation verschlingen für ihre hochkomplexen Infrastrukturen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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