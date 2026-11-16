NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Franken belassen. Nach den jüngsten Quartalszahlen, welche die gesunde Dynamik im Schmuckgeschäft bestätigten, habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2027 etwas angehoben, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Luxusgüterkonzern biete zudem eine attraktive Anlagestory zu einer vernünftigen Bewertung./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 17:48 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:45 / EST





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ISIN: CH0210483332





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