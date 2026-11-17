Anzeige / Werbung

Wer unsere bisherigen Berichte über Pelican AI Corp. verfolgt hat, kennt die beeindruckenden Grundlagen dieses Unternehmens.

Dieser Artikel wurde im Auftrag von Pelican AI Corp. (CSE: PEL | Frankfurt: E6V | WKN: A42LW1)





Neue Bankenplattform vorgestellt! Pelican Cortex soll Finanzkriminalität, Zahlungsüberwachung und regulatorische Compliance auf einer einzigen Technologieplattform vereinen. Warum die kommenden Jahre für Pelican besonders interessant werden könnten.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser!

Jetzt wird es richtig interessant!

Wer unsere bisherigen Berichte über Pelican AI Corp. (CSE: PEL | Frankfurt: E6V | WKN: A42LW1) verfolgt hat, kennt die beeindruckenden Grundlagen dieses Unternehmens.

13 Millionen CAD Jahresumsatz. 5 Millionen CAD bereinigtes EBITDA. Eine Bruttomarge von 71%. Geschäftsbeziehungen zu internationalen Bankengiganten. Und erst seit September 2026 an der Börse.

Doch jetzt hat Pelican eine Entwicklung bekannt gegeben, die für die zukünftige Wachstumsstrategie von erheblicher Bedeutung sein könnte.

Das Unternehmen hat mit Pelican Cortex eine neue Technologieplattform vorgestellt, die künftig das Fundament seines Produktportfolios bilden soll.

Und das Timing könnte kaum interessanter sein.

Denn während Banken weltweit ihre Systeme modernisieren müssen, entstehen neue Anforderungen an die Überwachung von Finanztransaktionen, die Nachvollziehbarkeit automatisierter Entscheidungen und die langfristige Sicherheit sensibler Finanzdaten.

Für spezialisierte Technologieanbieter eröffnet sich dadurch möglicherweise ein mehrjähriger Investitionszyklus.

Und Pelican möchte sich genau in diesem Markt positionieren.

Eine neue Plattform für einen gewaltigen Finanzmarkt

Beginnen wir mit einer einfachen Frage.

Was passiert eigentlich, wenn eine internationale Großbank jeden Tag Millionen von Zahlungen überprüfen muss?

Jede Transaktion kann regulatorische Anforderungen auslösen. Verdächtige Aktivitäten müssen erkannt werden. Sanktionen müssen berücksichtigt und mögliche Betrugsversuche untersucht werden.

Gleichzeitig erwarten Kunden, dass ihre Zahlungen schnell und zuverlässig abgewickelt werden.

Für Banken entsteht dadurch ein enormer technologischer Aufwand.

Traditionell werden verschiedene Aufgaben häufig von unterschiedlichen Softwarelösungen übernommen.

Ein System überprüft Sanktionen. Ein anderes analysiert Betrugsmuster. Weitere Anwendungen unterstützen die Einhaltung regulatorischer Vorschriften.

Genau hier setzt Pelican Cortex an.

Die neue Plattform soll drei zentrale Aufgaben auf einer gemeinsamen technologischen Grundlage zusammenführen:

Zahlungs- und Sanktionsprüfungen.

Erkennung verdächtiger Aktivitäten, einschließlich Betrug und Geldwäsche.

Unterstützung bei der Einhaltung internationaler regulatorischer Anforderungen.

Das Ziel ist klar.

Weniger voneinander getrennte Systeme. Bessere Nachvollziehbarkeit. Und möglicherweise geringere Betriebskosten für Finanzinstitute.

Für Pelican könnte daraus ein zusätzlicher kommerzieller Vorteil entstehen.

Wenn ein bestehender Bankkunde mehrere Funktionen über eine gemeinsame Plattform beziehen kann, eröffnet sich die Möglichkeit, den Umsatz pro Kundenbeziehung langfristig zu erhöhen.

Ob diese Vorteile tatsächlich realisiert werden, müssen zukünftige Implementierungen und Kundenverträge zeigen.

Doch die strategische Richtung verdient Aufmerksamkeit.

2027 könnte ein wichtiges Jahr werden

Jetzt kommt ein besonders interessanter Aspekt.

Die Einführung von Pelican Cortex erfolgt vor dem Hintergrund konkreter regulatorischer Entwicklungen.

In Kanada soll die OSFI-Richtlinie E-23 zum Modellrisikomanagement im Mai 2027 in Kraft treten.

Sie umfasst unter anderem Anforderungen an den verantwortungsvollen Einsatz und die Überwachung von Modellen, einschließlich künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens.

Für betroffene Finanzinstitute wird die Dokumentation, Überwachung und Nachvollziehbarkeit solcher Modelle zunehmend wichtig.

Pelican Cortex wurde mit genau diesen Anforderungen im Blick entwickelt.

Das Unternehmen beschreibt seinen Ansatz mit einem bemerkenswert einfachen Prinzip:

Das Modell macht Vorschläge. Die Regeln treffen die endgültige Entscheidung.

Die Technologie soll verdächtige Transaktionen analysieren, während eine separate regelbasierte Ebene die endgültige Entscheidung anhand regulatorischer Vorgaben trifft.

Jede Entscheidung soll nachvollziehbar dokumentiert werden.

Das könnte für Banken von erheblicher Bedeutung sein.

Denn eine Technologie, die Risiken erkennt, muss in regulierten Umgebungen auch erklären können, warum eine bestimmte Entscheidung getroffen wurde.

Allerdings bedeutet die neue Richtlinie nicht, dass Banken verpflichtet wären, Pelican Cortex einzusetzen. Sie könnte vielmehr die Nachfrage nach geeigneten Compliance-Lösungen unterstützen.

Und genau darin liegt die mögliche Marktchance.

Die nächste Sicherheitsgeneration: Quantenresistente Technologie

Ein zweiter langfristiger Trend könnte die Nachfrage zusätzlich beeinflussen.

Im Januar 2026 veröffentlichte die Cyber Expert Group der G7 einen koordinierten Fahrplan zur Einführung quantensicherer Kryptografie im Finanzsektor.

Dieser sieht wichtige Umstellungszeiträume für kritische Finanzsysteme in den Jahren 2030 bis 2032 und für den breiteren Sektor bis 2035 vor.

Der Hintergrund ist ernst.

Zukünftige leistungsfähige Quantencomputer könnten bestimmte heute eingesetzte Verschlüsselungsverfahren gefährden.

Finanzinstitute müssen sich deshalb frühzeitig mit der langfristigen Sicherheit ihrer Systeme beschäftigen.

Pelican Cortex soll auf diese Entwicklung vorbereitet sein.

Die Plattform ist darauf ausgelegt, Entscheidungen in manipulationsnachweisbaren Datensätzen zu dokumentieren, die durch quantensichere kryptografische Verfahren geschützt werden sollen.

Damit könnten regulatorische Prüfer Entscheidungen auch Jahre später noch nachvollziehen.

Wichtig ist dabei: Pelican hat die Plattform als quantum-ready angekündigt. Das bedeutet nicht, dass sämtliche Funktionen bereits unabhängig zertifiziert oder im großflächigen Bankbetrieb nachgewiesen wurden.

Dennoch zeigt diese Ausrichtung, dass Pelican seine Produktentwicklung auf langfristige Anforderungen der Finanzindustrie abstimmen möchte.

Der eigentliche Vorteil: Pelican hat bereits die Kunden

Liebe Leserinnen und Leser, hier liegt möglicherweise der interessanteste Teil der gesamten Geschichte.

Pelican muss nicht erst versuchen, sich einen Namen in der internationalen Bankenwelt zu machen.

Das Unternehmen verfügt bereits über langjährige Geschäftsbeziehungen zu bedeutenden Finanzinstituten.

Seine Investorenpräsentation nennt unter anderem Wells Fargo, TD, BMO, Santander, Standard Chartered und die State Bank of India.

Nach Unternehmensangaben ist Pelicans Technologie in mehr als 55 Ländern vertreten.

Und erst kürzlich wurde ein umfangreiches Upgrade der Sanktionsprüfungsplattform für eine der größten Banken Deutschlands abgeschlossen.

Diese Geschäftsbeziehung besteht seit mehr als 20 Jahren.

Stellen Sie sich nun die strategische Möglichkeit vor.

Ein Unternehmen mit bestehenden Bankkunden entwickelt eine neue Plattform, die mehrere zentrale Compliance-Funktionen miteinander verbinden soll.

Statt jedes Produkt ausschließlich an neue Kunden verkaufen zu müssen, könnte Pelican seine bestehende Kundenbasis ansprechen.

Genau dieses Potenzial zur Erweiterung bestehender Kundenbeziehungen könnte für die zukünftige Umsatzentwicklung entscheidend werden.

Natürlich ist noch offen, welche Banken Cortex tatsächlich einsetzen werden, wann erste Implementierungen erfolgen und welche Umsätze daraus entstehen könnten.

Doch Pelican verfügt über etwas, das sich nicht über Nacht aufbauen lässt.

Jahrzehntelange Branchenerfahrung und etablierte Kundenbeziehungen.

13 Millionen CAD Umsatz und jetzt die nächste Expansionsphase?

Kommen wir zurück zu den Zahlen.

Pelican erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 rund 13 Millionen CAD Umsatz und meldete ein bereinigtes EBITDA von rund 5 Millionen CAD.

Die Bruttomarge lag bei 71%.

Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl und nicht mit dem Nettogewinn oder freien Cashflow gleichzusetzen.

Doch die Zahlen zeigen, dass Pelican bereits ein substanzielles Geschäft betreibt.

Für 2027 strebt das Management einen Umsatz von 21,6 Millionen CAD und ein bereinigtes EBITDA von 7,4 Millionen CAD an.

Gegenüber 2025 entspräche das einem Umsatzwachstum von rund 66%.

Und langfristig hat das Management sogar eine Zielvorstellung von 100 Millionen CAD an jährlich wiederkehrenden Umsätzen innerhalb von fünf Jahren formuliert.

Diese langfristige Ambition ist keine verbindliche Prognose.

Aber die Vorstellung einer deutlich größeren internationalen Technologieplattform wird durch die Einführung von Cortex nun um eine zusätzliche strategische Komponente erweitert.

Denn das Unternehmen möchte nicht nur bestehende Dienstleistungen weiterentwickeln.

Es will sein Produktportfolio auf einer gemeinsamen Plattform aufbauen.

Gelingt es Pelican, mehrere Anwendungen erfolgreich innerhalb bestehender Bankkundenbeziehungen zu vermarkten, könnte dies das Wachstum unterstützen.

Die tatsächliche wirtschaftliche Bedeutung wird sich allerdings erst durch Verträge, Implementierungen und zusätzliche Umsätze belegen lassen.

Ein weiterer Unterschied: Die Daten bleiben bei der Bank

Ein weiteres Merkmal von Cortex könnte für internationale Finanzinstitute besonders relevant sein.

Die Plattform soll dort betrieben werden können, wo sich die Daten der jeweiligen Bank bereits befinden.

Direkt in der eigenen Infrastruktur, in abgeschotteten Systemumgebungen oder in privaten Cloud-Lösungen.

Eine Abhängigkeit von externen KI-Modell-Schnittstellen soll nicht erforderlich sein.

Gerade für Finanzinstitute mit strengen Anforderungen an Datenschutz, Datensouveränität und IT-Sicherheit könnte dies interessant sein.

Pelican plant zudem die Anbindung an kanadische Zahlungssysteme sowie internationale Standards wie ISO 20022 und SWIFT.

Damit verfolgt das Unternehmen eine Plattformstrategie, die sowohl nationale als auch internationale Finanzinstitute ansprechen soll.

Die entscheidende Frage wird sein, wie schnell und erfolgreich diese technische Vision in kommerzielle Kundenprojekte umgesetzt werden kann.

Ein erfahrenes Management für einen anspruchsvollen Markt

An der Spitze steht CEO Nino Di Teodoro.

Er verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in Finanzdienstleistungen, Zahlungsverkehr und der Bekämpfung von Finanzkriminalität.

Zuvor war er unter anderem in leitenden Positionen bei Symcor und Central 1 Credit Union tätig.

Das ist relevant.

Denn Banken kaufen keine kritische Technologie allein aufgrund einer überzeugenden Präsentation.

Sie verlangen Zuverlässigkeit, regulatorische Sicherheit, Integration in bestehende Systeme und langfristige Betreuung.

Pelicans Management kennt diese Anforderungen aus jahrzehntelanger Branchenerfahrung.

Und mit Cortex versucht das Unternehmen nun, seine etablierte Marktposition für die nächste Technologiegeneration zu nutzen.

Ein neuer Wachstumstreiber für eine noch junge Börsenstory?

Liebe Leserinnen und Leser, betrachten wir das Gesamtbild.

Pelican AI Corp. (CSE: PEL | Frankfurt: E6V | WKN: A42LW1) ist erst seit September 2026 börsennotiert.

Das operative Geschäft besteht jedoch seit mehr als 25 Jahren.

Das Unternehmen verfügt über internationale Bankkunden, Millionenumsätze und positive bereinigte EBITDA-Ergebnisse.

Mit Pelican Cortex wurde nun eine neue Plattform angekündigt, die Zahlungsüberwachung, Betrugserkennung und regulatorische Compliance auf einer gemeinsamen technologischen Grundlage vereinen soll.

Gleichzeitig stehen Finanzinstitute vor wichtigen regulatorischen und sicherheitstechnischen Veränderungen.

Für Pelican entsteht daraus eine interessante Möglichkeit, bestehende Kundenbeziehungen auszubauen und neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Der Erfolg ist keineswegs garantiert. Cortex muss seine Leistungsfähigkeit beweisen, Kunden gewinnen und kommerziell relevante Umsätze erzielen.

Doch die strategische Ausgangslage verdient Beachtung.

Die entscheidende Frage lautet nicht mehr nur, wie groß Pelicans bestehendes Bankentechnologiegeschäft werden kann.

Sondern auch, welches zusätzliche Wachstum eine neue Plattform wie Cortex ermöglichen könnte.

Für Anleger, die sich mit jungen börsennotierten Technologieunternehmen beschäftigen, entsteht damit eine weitere Entwicklung, die es aufmerksam zu verfolgen gilt.

25 Jahre Erfahrung. Internationale Großbanken. Millionenumsätze. Eine neue Technologieplattform.

Und eine Börsengeschichte, die erst vor wenigen Monaten begonnen hat.

Hinweis: Dieser Beitrag basiert auf den vom Unternehmen veröffentlichten Informationen zu Pelican Cortex und der Investorenpräsentation vom September 2026. Die beschriebenen Plattformfunktionen und kommerziellen Möglichkeiten beinhalten geplante beziehungsweise zukunftsgerichtete Entwicklungen. Die genannten regulatorischen Zeitpläne begründen keine Verpflichtung zum Kauf von Pelican-Produkten. Managementziele sind keine Garantien. Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Investments in Small-Cap-Aktien sind mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Beitrag ist eine bezahlte Werbeveröffentlichung im Auftrag der Pelican AI Corp. Der Herausgeber erhält eine Vergütung für die Berichterstattung und hält selbst Aktien der Pelican AI Corp. Es besteht somit ein finanzieller Interessenkonflikt.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu

Enthaltene Werte: DE0005140008,DE000CBK1001,CA7059171024