NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Aktien des schwedischen Nutzfahrzeugherstellers Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Analyst Nick Housden ging in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar auf die Höhepunkte der Global Industrials Conference von RBC ein. Er sieht den nordamerikanischen Markt am Beginn eines Lkw-Erneuerungszyklus. Die Nachfrage in Europa bleibe stabil auf recht hohem Niveau./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 23:47 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 23:47 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000115446





© 2026 dpa-AFX-Analyser