NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Richemont von 225 auf 230 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Erwan Rambourg sieht die negative Marktreaktion auf den Quartalsbericht des Luxuskonzerns als bloße Kurskorrektur, wie er am Dienstag schrieb. Er erhöhte sogar seine Schätzungen, da die positive Margenüberraschung die Umsatzenttäuschung mehr als kompensiere./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:03 / GMT

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