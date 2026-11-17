Die Evonik-Aktie hat am Dienstag zwischenzeitlich bis auf 21,62 € angezogen, bevor der Kurs rasch auf 21,40 € zurückkam. Das entspricht einem Plus von knapp 1%, während der Gesamtmarkt schwächelte. Auslöser war ein Bericht über einen internen Vorstandsbrief, der zunächst als Signal in Richtung BASF gelesen wurde. Rückt eine Übernahme damit tatsächlich näher, oder handelt es sich um ein Missverständnis? Ein Brief sorgt für Verwirrung Die Nachrichtenagentur ...

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