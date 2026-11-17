Vereinfacht die Einführung speichersicherer Softwareentwicklung und ebnet zugleich den Weg zur Zertifizierung funktionaler Sicherheit mit Rust

Die Ferrous Systems GmbH, der führende Anbieter von Rust-Entwicklungswerkzeugen, -Beratung und -Schulungen, hat heute bekannt gegeben, dass das Ferrocene SDK ab sofort für die QNX Software Development Platform (SDP) 8.0 verfügbar ist. Ferrocene ist eine qualitätsgesicherte, vom TÜV SÜD qualifizierte Rust-Toolchain. QNX-Entwickler können damit die Speichersicherheit von Rust leichter in ihre Embedded-Anwendungen bringen und halten sich zugleich die Möglichkeit offen, später im Projekt eine Zertifizierung der funktionalen Sicherheit anzugehen.

Aufbauend auf der bereits bestehenden Unterstützung für QNX ist Ferrocene 26.08 die erste Version, die qualifizierte Armv8-A- und x86-64-Targets für QNX SDP 8.0 einschließlich Unterstützung für die Rust-Standardbibliothek bereitstellt. Entwickler erhalten dadurch Zugang zu vertrauten Rust-Werkzeugen und -Ressourcen sowie zu einer einheitlichen Entwicklungsgrundlage für neue und bestehende Projekte.

Warum Rust für QNX und seine Entwickler wichtig ist

Rust ist so leistungsfähig und hardwarenah wie C und C++, bringt aber eingebaute Speichersicherheit mit, die hilft, typische Softwareschwachstellen zu vermeiden. Diese Eigenschaften ergänzen QNX SDP 8.0 in mehreren wichtigen Bereichen:

Speichersicherheit: Das Ownership-Modell von Rust und die zur Kompilierzeit durchgeführten Prüfungen tragen dazu bei, häufige speicherbezogene Schwachstellen zu verhindern.

Das Ownership-Modell von Rust und die zur Kompilierzeit durchgeführten Prüfungen tragen dazu bei, häufige speicherbezogene Schwachstellen zu verhindern. Echtzeitentwicklung: Rust hilft, Data Races zu verhindern, und braucht dafür neben dem Betriebssystemkernel kein zusätzliches Laufzeitsystem. Damit passt Rust besonders gut zu den Multicore-Echtzeitfähigkeiten von QNX SDP 8.0.

Rust hilft, Data Races zu verhindern, und braucht dafür neben dem Betriebssystemkernel kein zusätzliches Laufzeitsystem. Damit passt Rust besonders gut zu den Multicore-Echtzeitfähigkeiten von QNX SDP 8.0. Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit: Rust verbindet hardwarenahe Kontrolle mit Mechanismen zur Gewährleistung der Speichersicherheit und ergänzt damit die Leistungsfähigkeit, das deterministische Verhalten und die Zuverlässigkeit von QNX SDP 8.0 in anspruchsvollen Embedded-Umgebungen.

Einfacher Einstieg in Rust für QNX-Entwickler

Rust bietet zudem einen praxisorientierten Ansatz zur Modernisierung bestehender Software. Da Rust gemeinsam mit C und C++ eingesetzt werden kann, können Entwicklungsteams die Sprache schrittweise für neue Anwendungen oder ausgewählte Komponenten einführen, ohne vorhandene Software vollständig neu schreiben zu müssen. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, die Speichersicherheit zu verbessern und gleichzeitig ihre Investitionen in bestehende Codebasen und etablierte Entwicklungsprozesse zu schützen.

Als Downstream-Distribution von Rust orientiert sich Ferrocene eng am Upstream-Rust-Projekt. Dadurch können Entwickler von kontinuierlichen Verbesserungen profitieren, während Weiterentwicklungen zugleich in das breitere Open-Source-Ökosystem zurückfließen.

Unterstützung auf dem Weg zur Zertifizierung der funktionalen Sicherheit

Für QNX-Entwickler, die eine Zertifizierung der funktionalen Sicherheit anstreben, bietet Ferrocene einen entsprechenden Weg, ohne dass ein Wechsel zu einer anderen Rust-Toolchain erforderlich ist. Ferrous Systems stellt Qualifizierungsunterlagen und spezialisierte Unterstützung bereit, um Kunden dabei zu helfen, die Anforderungen ihrer jeweiligen Anwendungen und der geltenden Sicherheitsnormen zu erfüllen.

"Durch die Verfügbarkeit von Ferrocene für QNX SDP 8.0 erhalten Entwickler eine unkomplizierte Möglichkeit, Rust einzuführen und sich gleichzeitig auf künftige Anforderungen an die funktionale Sicherheit vorzubereiten", erklärt Florian Gilcher, Geschäftsführer der Ferrous Systems GmbH. "Indem wir eine qualitätsgesicherte Toolchain mit dem Zugang zu spezialisierten Qualifizierungsressourcen kombinieren, unterstützen wir Unternehmen dabei, speichersichere Softwareentwicklung in anspruchsvollen Embedded-Umgebungen zu etablieren."

Aufbauend auf dem produktiven Einsatz von Rust

Rust und Ferrocene kommen bereits bei der Entwicklung sicherheitskritischer Software in verschiedenen Branchen zum Einsatz, darunter die Automobilindustrie, die industrielle Automatisierung, die Robotik, die Medizintechnik und der Schienenverkehr.

Im Eisenbahnsektor hat beispielsweise Universal Signalling kürzlich bekannt gegeben, Ferrocene gemeinsam mit QNX OS for Safety (QOS) einzusetzen, um ein Rust-Zertifizierungspaket für Bahnanwendungen gemäß EN 50716 zu entwickeln. Diese europäische Norm legt Prozessanforderungen und technische Anforderungen an die Softwareentwicklung und -verifikation in programmierbaren elektronischen Systemen für Bahnanwendungen fest.

Verfügbarkeit

Ferrocene SDK ist über ferrocene.dev sowie für QNX-Kunden über das QNX Software Center erhältlich.

Kunden, die Qualifizierungsunterlagen für die funktionale Sicherheit und spezialisierte Unterstützung benötigen, können sich unter www.ferrous-systems.com/contact an Ferrous Systems wenden. Darüber hinaus bietet Ferrous Systems spezialisierte Rust-Beratung, Entwicklungswerkzeuge und Schulungen an, um Entwicklungsteams beim Aufbau von Fachwissen zu unterstützen und die Einführung von Rust zu beschleunigen.

Detaillierte technische Informationen, darunter der Qualifizierungsumfang, unterstützte Kompilierungs-Targets und Testergebnisse, stehen im öffentlich zugänglichen Ferrocene QNX 8 Manual zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ferrocene.dev oder https://qnx.software/en.

Über Ferrocene

Ferrocene wurde 2019 bei der Ferrous Systems GmbH als Initiative ins Leben gerufen, um Rust für sicherheits- und missionskritische Branchen nutzbar zu machen. Seitdem hat sich Ferrocene zu einer qualitätsgesicherten, vom TÜV SÜD qualifizierten Open-Source-Rust-Toolchain entwickelt.

Ferrocene ist für die sicherheitsbezogene Entwicklung gemäß ISO 26262 (ASIL D), IEC 61508 (SIL 3) und IEC 62304 (Klasse C) qualifiziert und unterstützt Kunden bei Zertifizierungsvorhaben nach SIL 4 und DO-178C (DAL C). Ein zertifizierter Teilumfang der Core-Bibliothek ist für ISO 26262 (ASIL B) und IEC 61508 (SIL 2) verfügbar.

Ferrocene ist unter den freizügigen Open-Source-Lizenzen MIT oder Apache 2.0 verfügbar und unterstützt eine Reihe qualifizierter Targets, darunter QNX. Durch regelmäßige Requalifizierungen können Kunden von den neuesten Rust-Funktionen profitieren. Gleichzeitig sorgt die öffentlich zugängliche Open-Source-Qualifizierungsdokumentation für Transparenz und Flexibilität bei der Entwicklung sicherheitskritischer Systeme.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ferrocene.dev.

Über Ferrous Systems

Ferrous Systems wurde 2018 in Berlin gegründet und ist ein führender Anbieter von Rust-basierten Beratungsdienstleistungen, Entwicklungswerkzeugen und Schulungen. Das Unternehmen unterstützt Entwicklungsteams dabei, Rust zuverlässig einzuführen und den Einsatz der Programmiersprache zu skalieren.

Als ursprünglicher Entwickler und führender Dienstleister für Ferrocene, die erste qualitätsgesicherte Open-Source-Rust-Toolchain, die für die Erfüllung höchster Anforderungen an sicherheitskritische Systeme qualifiziert wurde, spielt Ferrous Systems zudem eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung von Rust für den Einsatz in regulierten Branchen.

Ferrous Systems beteiligt sich aktiv an der Weiterentwicklung des Rust-Projekts und des Embedded-Rust-Ökosystems und arbeitet eng mit Industriepartnern zusammen, um weltweit zuverlässige, speichersichere Softwarelösungen bereitzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ferrous-systems.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261117632420/de/

Contacts:

Pressekontakt

Jessie Glockner

Global PR Manager, Ferrous Systems GmbH

jessie.glockner@ferrous-systems.com

+1 (508) 612-1186