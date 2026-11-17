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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 68 2027/09: Basiswert Friedrich Vorwerk Group
59,33 EUR 59,43 EUR 0,34% Basiswertkurs: 76,85 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra, 15:53:50 Max Rendite 14,38% Discount in % 22,64% Abstand zum Cap in % -11,52% Max Rendite in % p.a. 17,08% p.a. Cap 68,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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