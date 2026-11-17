Das Geschäftsmodell von Friedrich Vorwerk ist auf die Planung und Umsetzung von Energieinfrastruktur für Gas, Strom und Wasserstoff ausgerichtet und profitiert vom strukturellen Netzausbau. Im Oktober verzeichnete der Konzern für das 3. Quartal ein EBITDA-Wachstum von 58 % auf 80,9 Millionen Euro, was zu einer erneuten Anhebung der Jahresprognose führte. Im November wurde dann noch die Expansion durch die Gründung des Joint Ventures 5C-Tech Americas für automatisiertes Pipelineschweißen in den nordamerikanischen Markt verkündet.

Positionierung in der Energieinfrastruktur

Die Friedrich Vorwerk Group SE agiert als Lösungsanbieter im Bereich der Energieinfrastruktur und konzentriert sich auf die Planung, Umsetzung und den Betrieb von Netzwerken für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen. Das Unternehmen richtet sich strategisch an den Erfordernissen der Energiewende und dem damit verbundenen Netzausbau aus. Dabei übernimmt der Konzern komplexe Ingenieurs- und Bauleistungen, um die Übertragungs- und Transportkapazitäten an die veränderten Marktanforderungen anzupassen. Durch das Angebot der gesamten Wertschöpfungskette vom Engineering bis hin zur fertigen Anlage kann die Gesellschaft Projekte ganzheitlich steuern. Das Management zielt darauf ab, die eigene Marktposition durch technologische Speziallösungen im Anlagenbau weiter zu festigen.

Treiber für Profitabilität und operative Skalierung

Das aktuelle Marktumfeld bietet dem Anlagenbauer eine solide Basis durch anhaltende Investitionen der Netzbetreiber. Ein zentrales Element der Unternehmensstrategie ist die Beteiligung an Arbeitsgemeinschaften bei großen Infrastrukturprojekten. Diese Form der Kooperation ermöglicht die Bündelung von Kapazitäten und eine effizientere Ressourcenallokation, was sich positiv auf die Margen auswirkt. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen von einer deutlichen Entspannung bei den Materialaufwandsquoten. Die Unternehmensführung fokussiert sich darauf, den Anteil der margenstarken Technologieleistungen im Projektmix zu erhöhen, um die Abhängigkeit von reinen Bauleistungen zu verringern und die Ertragskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken.

Ergebnissprung und Prognoseanhebung im Herbst

Im Oktober meldete das Unternehmen deutliche Ergebnissteigerungen für das 3. Quartal, was zu einer 2. Anhebung der Jahresprognose führte. Der Umsatz stieg in diesem Zeitraum um 13,0 % auf 228,3 Millionen Euro. Das EBITDA wuchs dabei um 58 % auf 80,9 Millionen Euro, was einer operativen Marge von rund 35,4 % entspricht. Der Konzern erwartet für das Gesamtjahr 2026 nunmehr einen Umsatz von 760 bis 790 Millionen Euro und ein EBITDA in der Spanne von 220 bis 230 Millionen Euro. Der Auftragsbestand belief sich zum Ende September auf 907,2 Millionen Euro. Während der Auftragseingang in den ersten neun Monaten um 7,7 % auf 451,4 Mio. Euro stieg, ging das akquirierte Gesamtprojektvolumen einschließlich der anteiligen Auftragsvolumina aus Arbeitsgemeinschaften auf 618,1 Mio. Euro zurück.

Geografische Expansion nach Nordamerika

Im November weitete der Konzern seine Geschäftsaktivitäten auf den nordamerikanischen Markt aus. Über die Tochtergesellschaft 5C-Tech wurde das Joint Venture 5C-Tech Americas gegründet, welches sich auf automatisiertes Pipelineschweißen in den USA konzentriert. Der Start des ersten Projekts ist für das Jahr 2027 angesetzt. Aus Sicht der Konzernführung stellt dieser Schritt eine Maßnahme dar, das in Deutschland entwickelte technologische Know-how auf internationalen Märkten zu skalieren. Die Expansion unterstreicht den Ansatz, das Technologiegeschäft abseits der europäischen Kernmärkte zu etablieren. Damit diversifiziert das Management die geografischen Einnahmequellen und reagiert auf den globalen Bedarf an effizienten Schweißtechnologien beim Ausbau von Infrastrukturnetzen.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Friedrich Vorwerk Group SE

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Friedrich Vorwerk Group SE zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DN4UAS, das am 24.09.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Friedrich Vorwerk Group SE notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 68,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Friedrich Vorwerk Group SE an der maßgeblichen Börse am 17.09.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 68,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.09.2027 haben und davon ausgehen, dass die Friedrich Vorwerk Group SE am 17.09.2027 auf oder über 68,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 17.11.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK AG