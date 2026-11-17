New York - Die US-Börsen haben am Dienstag deutlich nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 50.759 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.341 Punkten 1,0 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 27.002 Punkten 0,7 Prozent im Minus.



Anleger warteten am Dienstag auf die Quartalszahlen von Nvidia. Während sich Marktbeobachter Hinweise auf die zukünftigen Auswirkungen von sogenannter "Künstlicher Intelligenz" auf das Wirtschaftswachstum erhoffen, erklärte Ex-CEO Jensen Huang noch vor der Veröffentlichung der Zahlen, es wäre ihn eine Ehre, wieder das Amt des Vorstandsvorsitzenden zu übernehmen. Die US-Regierung verhängte derweil neue Exportbeschränkungen für KI-Chips.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1006 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9086 Euro zu haben.



Der Ölpreis legte zu: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 92,86 US-Dollar, das waren 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 3.846 US-Dollar gezahlt (-0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 112,35 Euro pro Gramm.





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