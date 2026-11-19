EQS-News: Alibaba.com / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Alibaba.com startet das "European SME Startup Pack" und macht Accio Sourcing Expert kostenlos



19.11.2026 / 12:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Neue Plattformdaten zeigen: Die Zahl der Produkte europäischer Verkäufer auf Alibaba.com ist um 78 Prozent auf 1,28 Millionen gestiegen, ein Beleg für den wachsenden Bedarf von KMU an digitalen Handelstools

LONDON, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, eine globale Business-to-Business-(B2B)-E-Commerce-Plattform, hat heute sein "European SME Startup Pack" vorgestellt und damit KMU in ganz Europa kostenlosen Zugang zu Accio Sourcing Expert im Auto Mode gewährt. Das neue Paket wurde zur Eröffnung des zweitägigen CoCreate Europe Summit im ExCeL London (19.-20. November) angekündigt. Es vereint kostengünstige Beschaffungs- und Designtools und automatisiert zeitaufwendige Einkaufsaufgaben, von der Produktrecherche über die Lieferantenprüfung bis hin zur Gewinnanalyse. So können kleine Unternehmen Kosten kontrollieren und effizienter arbeiten. Accio ist der Agentic AI Workspace von Alibaba.com für KMU und Solopreneure. Im Gegensatz zu herkömmlichen Chatbots, die ständige Eingaben erfordern, fungieren die AI Agents von Accio für den E-Commerce als digitales Betriebsteam über den gesamten Unternehmenszyklus hinweg und übernehmen Marktanalyse, Produktdesign, Beschaffung, Shop-Optimierung und Bestandsüberwachung. Europäische KMU wachsen auf Alibaba.com

Die Einführung des kostenlosen Zugangs zu Accio Sourcing Expert sowie des neuen, kostengünstigen "European SME Startup Pack" mit zentralen Beschaffungs- und Designtools erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem europäische Unternehmen zunehmend auf digitale Plattformen setzen, um zu wachsen. Neue Daten zeigen: Europäische Verkäufer auf Alibaba.com listen inzwischen 1,28 Millionen Produkte, was einem Anstieg von 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht (Jan.-Nov. 2025/Jan.-Nov. 2026). Die Zahlen verdeutlichen, wie aktiv europäische KMU neue Handelschancen nutzen und mit der Infrastruktur von Alibaba.com und Accio ihr Geschäft skalieren, ohne ihre Gemeinkosten zu erhöhen. 50 Prozent geringere Kosten, volle KI-Leistung

Für die meisten kleinen Unternehmen ist der Kostenfaktor die größte Hürde bei der Einführung fortschrittlicher KI. Eine kürzlich von Alibaba.com veröffentlichte Benchmark-Auswertung mit 107 Aufgaben, in der Accio mit universellen Agenten wie Codex von OpenAI und Claude Code von Anthropic verglichen wurde, zeigte jedoch: Accio erreicht die Qualität der Aufgabenerledigung führender Modelle bei etwa 50 Prozent der Kosten. Damit wird Automatisierung auf Unternehmensniveau auch für KMU-Budgets realistisch. KI-Neugier in die Tat umsetzen: CoCreate Europe

Die Senkung von Kosten- und Komplexitätshürden ist entscheidend, um die aktuelle Lücke bei der KMU-Nutzung zu schließen. Neue Untersuchungen von Alibaba.com und und dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh)¹ zeigen: Rund ein Viertel der befragten kleinen und mittleren Unternehmen nutzt bereits Agentic AI. Bei KMU mit zehn oder mehr Mitarbeitenden liegt der Anteil bei rund 45 Prozent. Besonders jüngere Entscheider gehen voran: Unter den unter 35-Jährigen setzt bereits jeder Dritte KI-Agenten ein. Um die Lücke zwischen Interesse und Umsetzung zu schließen, widmet sich der zweitägige CoCreate Europe Summit der praktischen Anwendung. Alibaba.com zeigt vor Ort, wie Gründer mit autonomer Beschaffung und E-Commerce-Abläufen im Jahr 2027 "mehr mit weniger erreichen" können, beginnend mit einer Eröffnungs-Keynote des 16-jährigen Unternehmers Harrison Nott, dem Gewinner des KI-gestützten CoCreate Pitch Wettbewerbs im vergangenen Jahr. Patrick Sostmann, General Manager Europe, Alibaba.com, sagte:

"Europäische KMU zeigen bemerkenswerten Ehrgeiz: Die Zahl der Produkte europäischer Verkäufer auf unserer Plattform ist um 78 Prozent auf 1,28 Millionen gestiegen. Doch obwohl kleinen Unternehmen eine Fülle von KI-Tools zur Verfügung steht, bleibt es eine Herausforderung, Lösungen zu finden und zu integrieren, die sich spürbar auf das Ergebnis auswirken. Mit dem kostenlosen Zugang zu Accio Sourcing Expert und dem Start unseres European SME Startup Pack bieten wir lokalen Unternehmen praktische, Agentic AI-Tools, um ihre Beschaffungskosten zu senken, mehr mit weniger zu erreichen und sich auf der globalen Bühne zu behaupten." Hinweise für die Redaktion

¹ Die Daten der zitierten Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov-Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Im Zeitraum vom 8. bis 15. September 2026 wurden insgesamt 438 Eigentümer, Geschäftsinhaber sowie Entscheider aus den Bereichen E-Commerce/Internet Services und Beschaffung/Einkauf in Deutschland befragt. Prozentangaben wurden redaktionell gerundet. Über CoCreate

CoCreate ist die weltweit führende Beschaffungsveranstaltung und bringt globale E-Commerce-Händler, Einzelhändler und Großhändler mit führenden Herstellern und Branchenexperten zusammen. Durch die Förderung persönlicher Zusammenarbeit ermöglicht der Summit Unternehmen, innovative Produkte zu entdecken, Lieferketten zu optimieren und Partnerschaften aufzubauen, die langfristiges Wachstum fördern. Über Alibaba.com

Alibaba.com wurde 1999 gegründet und ist die führende Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce, die Einkäufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen weltweit bedient. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen an, die verschiedene Aspekte des Handels abdecken. Dazu gehören Tools, die Unternehmen dabei helfen, ein globales Publikum für ihre Produkte zu erreichen, sowie Lösungen, die Einkäufer dabei unterstützen, Produkte zu entdecken, Lieferanten zu finden und Bestellungen schnell und effizient online aufzugeben. Alibaba.com ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group (Alibaba International). Über Accio

Accio ist der Plug-and-Play-KI-Agent für Unternehmen von Alibaba.com, der entwickelt wurde, um die operativen Anforderungen von KMU weltweit zu unterstützen. Er setzt spezialisierte Agenten ein, um komplexe Aufgaben - vom Produktdesign über die Beschaffung bis hin zu Verhandlungen und CRM - in einer einzigen, kontinuierlichen Konversation zu erledigen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/alibabacom-startet-das-european-sme-startup-pack-und-macht-accio-sourcing-expert-kostenlos-302944491.html



19.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News