EQS-News: Alibaba.com
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Neue Plattformdaten zeigen: Die Zahl der Produkte europäischer Verkäufer auf Alibaba.com ist um 78 Prozent auf 1,28 Millionen gestiegen, ein Beleg für den wachsenden Bedarf von KMU an digitalen Handelstools
LONDON, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, eine globale Business-to-Business-(B2B)-E-Commerce-Plattform, hat heute sein "European SME Startup Pack" vorgestellt und damit KMU in ganz Europa kostenlosen Zugang zu Accio Sourcing Expert im Auto Mode gewährt. Das neue Paket wurde zur Eröffnung des zweitägigen CoCreate Europe Summit im ExCeL London (19.-20. November) angekündigt. Es vereint kostengünstige Beschaffungs- und Designtools und automatisiert zeitaufwendige Einkaufsaufgaben, von der Produktrecherche über die Lieferantenprüfung bis hin zur Gewinnanalyse. So können kleine Unternehmen Kosten kontrollieren und effizienter arbeiten.
Accio ist der Agentic AI Workspace von Alibaba.com für KMU und Solopreneure. Im Gegensatz zu herkömmlichen Chatbots, die ständige Eingaben erfordern, fungieren die AI Agents von Accio für den E-Commerce als digitales Betriebsteam über den gesamten Unternehmenszyklus hinweg und übernehmen Marktanalyse, Produktdesign, Beschaffung, Shop-Optimierung und Bestandsüberwachung.
Europäische KMU wachsen auf Alibaba.com
Die Zahlen verdeutlichen, wie aktiv europäische KMU neue Handelschancen nutzen und mit der Infrastruktur von Alibaba.com und Accio ihr Geschäft skalieren, ohne ihre Gemeinkosten zu erhöhen.
50 Prozent geringere Kosten, volle KI-Leistung
KI-Neugier in die Tat umsetzen: CoCreate Europe
Um die Lücke zwischen Interesse und Umsetzung zu schließen, widmet sich der zweitägige CoCreate Europe Summit der praktischen Anwendung. Alibaba.com zeigt vor Ort, wie Gründer mit autonomer Beschaffung und E-Commerce-Abläufen im Jahr 2027 "mehr mit weniger erreichen" können, beginnend mit einer Eröffnungs-Keynote des 16-jährigen Unternehmers Harrison Nott, dem Gewinner des KI-gestützten CoCreate Pitch Wettbewerbs im vergangenen Jahr.
Patrick Sostmann, General Manager Europe, Alibaba.com, sagte:
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19.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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