Die Alibaba-Aktie brach in den letzten fünf Handelstagen um fast -17% ein und sackte unter die Kursmarke von 10 €. Und auch am Donnerstagvormittag geht es an den europäischen Börsen um weitere -2% mit dem Kurs des chinesischen Technologiekonzerns nach unten. Warum wollen Anleger nichts mehr mit der Alibaba-Aktie zu tun haben und haben sie denn gute Gründe dafür? Umsatz okay, Ergebnis mehr als okay Alibaba legte heute seine Zahlen für das zweite Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...