Zürich - Die UBS hat ihre grundsätzliche Kritik an der geplanten Verschärfung der Bankenregulierung bekräftigt. In ihrer Vernehmlassungsantwort lehnt die Grossbank wesentliche Teile des dritten Massnahmenpakets ab und fordert substanzielle Anpassungen. Die Vorschläge gingen teilweise über internationale Standards hinaus und seien in ihrer Gesamtwirkung «unverhältnismässig», kritisiert die Bank in einer am Donnerstag publizierten Stellungnahme. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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